„Românii sunt inventivi”. Victor Angelescu a răbufnit, după sancțiunea primită de Rapid: „Nu ajută cu nimic”

Victor Angelescu a răbufnit, după sancțiunea primită de Rapid. 10 sectoare de pe arena din Giulești vor fi închise la următorul meci pe care echipa îl va disputa pe teren propriu, cu U Cluj, în etapa a treia de play-off.
Rapid a fost pedepsită de Comisia de Disciplină după incidentele de la derby-ul cu Universitatea Craiova, încheiat cu scorul de 1-1, pe finalul sezonului regular. Fanii giuleșteni au avut scandări rasiste și au folosite petarde și fumigene, meciul fiind întrerupt.
Victor Angelescu a transmis că pedeapsa i se pare una „exagerată”. Președintele de la Rapid nu înțelege de ce nu le este permis oamenilor să vină la stadion, în ciuda celor petrecute la duelul cu oltenii.
Totodată, Angelescu a recunoscut că nu înțelege cum fanii pot introduce materiale pirotehnice pe stadion. El a subliniat că există controale riguroase la intrarea pe arena din Giulești, însă în ciuda lor, suporterii reușesc să pătrundă în arenă cu materiale interzise.
„Nu putem să atacăm, e definitivă. E păcat, știam că suntem aproape de suspendarea unor sectoare, nu mă așteptam să fie atât de multe. Astea sunt regulile, asta e legea privind folosirea obiectelor piro și așa mai departe. A fost dată o petardă, au fost două fumigene aruncate.
Nu e permis să intre cu petarde, se face un control exigent, dar românii sunt inventivi. Am vorbit cu liderii de galerie la meciul cu Dinamo. Când avem sold-out, e greu să știi dacă va arunca unul cu Dinamo.
Regulile mi se par puțin exagerate, nu înțeleg de ce trebuie să închizi tribune, să nu vină oamenii la stadion. Nu ajută cu nimic”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro.
Sectoarele 101, 108, 112, 113, 114, 120, 121, 201 și 202 vor fi închise la următorul meci al trupei de sub Grant, pe teren propriu. Partida cu U Cluj se va disputa în a treia etapă de play-off, pe 5 aprilie, de la ora 20:30. Asta înseamnă că aproximativ 5000 de fani nu vor putea asista la duelul cu „Șepcile roșii”.
- De la CFR, la Rapid! Dan Şucu face o mutare surpriză în Giuleşti!
- Două reveniri anunțate de Zeljko Kopic la Dinamo pentru derby-ul cu Universitatea Craiova: „Suntem pregătiți”
- Rapid, pedepsită drastic după incidentele de la derby-ul cu Universitatea Craiova. Ce se va întâmpla la meciul cu U Cluj
- Andrei Nicolescu, “săgeți” către conducători după ce a pierdut la alegerile FRF: “Nu reprezint o soluție”
- “Infractor mai mare ca Burleanu nu există”. Adrian Mititelu a făcut iureș la alegerile FRF: “Ședință de partid”