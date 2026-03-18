„Românii sunt inventivi”. Victor Angelescu a răbufnit, după sancțiunea primită de Rapid: „Nu ajută cu nimic”

Viviana Moraru Publicat: 18 martie 2026, 16:53

Dan Şucu şi Victor Angelescu / Sport Pictures

Victor Angelescu a răbufnit, după sancțiunea primită de Rapid. 10 sectoare de pe arena din Giulești vor fi închise la următorul meci pe care echipa îl va disputa pe teren propriu, cu U Cluj, în etapa a treia de play-off.

Rapid a fost pedepsită de Comisia de Disciplină după incidentele de la derby-ul cu Universitatea Craiova, încheiat cu scorul de 1-1, pe finalul sezonului regular. Fanii giuleșteni au avut scandări rasiste și au folosite petarde și fumigene, meciul fiind întrerupt.

Victor Angelescu a transmis că pedeapsa i se pare una „exagerată”. Președintele de la Rapid nu înțelege de ce nu le este permis oamenilor să vină la stadion, în ciuda celor petrecute la duelul cu oltenii.

Totodată, Angelescu a recunoscut că nu înțelege cum fanii pot introduce materiale pirotehnice pe stadion. El a subliniat că există controale riguroase la intrarea pe arena din Giulești, însă în ciuda lor, suporterii reușesc să pătrundă în arenă cu materiale interzise.

„Nu putem să atacăm, e definitivă. E păcat, știam că suntem aproape de suspendarea unor sectoare, nu mă așteptam să fie atât de multe. Astea sunt regulile, asta e legea privind folosirea obiectelor piro și așa mai departe. A fost dată o petardă, au fost două fumigene aruncate.

Nu e permis să intre cu petarde, se face un control exigent, dar românii sunt inventivi. Am vorbit cu liderii de galerie la meciul cu Dinamo. Când avem sold-out, e greu să știi dacă va arunca unul cu Dinamo.

Regulile mi se par puțin exagerate, nu înțeleg de ce trebuie să închizi tribune, să nu vină oamenii la stadion. Nu ajută cu nimic”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro.

Sectoarele 101, 108, 112, 113, 114, 120, 121, 201 și 202 vor fi închise la următorul meci al trupei de sub Grant, pe teren propriu. Partida cu U Cluj se va disputa în a treia etapă de play-off, pe 5 aprilie, de la ora 20:30. Asta înseamnă că aproximativ 5000 de fani nu vor putea asista la duelul cu „Șepcile roșii”.

Momentul când o adolescentă dă peste un bărbat care mergea pe pista de biciclete. Ulterior, tânăra e pălmuităMomentul când o adolescentă dă peste un bărbat care mergea pe pista de biciclete. Ulterior, tânăra e pălmuită
Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Citește și:
Cel mai tânăr marinar dispărut la Midia avea 26 de ani. Sebastian urma să se căsătorească în septembrie
Cine este, de fapt, soția lui Răzvan Burleanu. Ea e femeia din spatele omului numărul 1 din fotbalul românesc
Lucescu pregăteşte două surprize uriaşe în lotul pentru barajul cu Turcia! Pe cine vrea să cheme la naţională
De la CFR, la Rapid! Dan Şucu face o mutare surpriză în Giuleşti!
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 martie
Veste excelentă pentru Cristi Chivu. Jucătorul care a refuzat Premier League și rămâne la Inter
“Veți mai candida la alegerile FRF?” Răspunsul tranşant al lui Burleanu, după ce a obţinut al patrulea mandat!
Două reveniri anunțate de Zeljko Kopic la Dinamo pentru derby-ul cu Universitatea Craiova: „Suntem pregătiți”
1 Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu 2 FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS” 3 Andrei Nicolescu, anunț important despre debutul lui George Pușcaș la Dinamo 4 Dan Petrescu a fost operat de urgenţă! Care este starea antrenorului 5 Fotbalistul de la FCSB a semnat în Liga 4 din România: “Un proiect unde se dorește performanță” 6 FotoValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2