„Românii sunt inventivi”. Victor Angelescu a răbufnit, după sancțiunea primită de Rapid: „Nu ajută cu nimic”

Victor Angelescu a răbufnit, după sancțiunea primită de Rapid. 10 sectoare de pe arena din Giulești vor fi închise la următorul meci pe care echipa îl va disputa pe teren propriu, cu U Cluj, în etapa a treia de play-off.

Rapid a fost pedepsită de Comisia de Disciplină după incidentele de la derby-ul cu Universitatea Craiova, încheiat cu scorul de 1-1, pe finalul sezonului regular. Fanii giuleșteni au avut scandări rasiste și au folosite petarde și fumigene, meciul fiind întrerupt.

Victor Angelescu a transmis că pedeapsa i se pare una „exagerată”. Președintele de la Rapid nu înțelege de ce nu le este permis oamenilor să vină la stadion, în ciuda celor petrecute la duelul cu oltenii.

Totodată, Angelescu a recunoscut că nu înțelege cum fanii pot introduce materiale pirotehnice pe stadion. El a subliniat că există controale riguroase la intrarea pe arena din Giulești, însă în ciuda lor, suporterii reușesc să pătrundă în arenă cu materiale interzise.

„Nu putem să atacăm, e definitivă. E păcat, știam că suntem aproape de suspendarea unor sectoare, nu mă așteptam să fie atât de multe. Astea sunt regulile, asta e legea privind folosirea obiectelor piro și așa mai departe. A fost dată o petardă, au fost două fumigene aruncate.