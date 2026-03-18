Andrei Nicolescu, “săgeți” către conducători după ce a pierdut la alegerile FRF: “Nu reprezint o soluție”

Publicat: 18 martie 2026, 15:54

Comentarii
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, nu a obținut locul din Comitetul Executiv al FRF pentru care a candidat în cadrul alegerilor de pe 18 martie. După încheierea evenimentului, oficialul a avut un mesaj către anumiți conducători care i-ar fi promis că îi vor oferi votul și nu au mai făcut-o până la urmă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Nicolescu a încercat să obțină miercuri unul dintre cele două posturi ale reprezentanților cluburilor din Liga 1 din cadrul FRF. Președintele dinamoviștilor a primit doar patru voturi, în timp ce contracandidații săi, Valeriu Argăseală și Alexandru Meszar, au primit ambii câte 13.

Ce a spus Andrei Nicolescu după alegerile FRF

În ceea ce privește eșecul său, Nicolescu nu a părut neapărat afectat, însă nu a ezitat să arunce o “săgeată” înspre oficialii care nu l-au votat, deși i-ar fi promis inițial. În plus, președintele lui Dinamo susține că anumiți oameni i-ar fi spus inclusiv că nu mai pot să îl voteze.

Mulțumesc colegilor de la cluburi, le mulțumesc celor care au avut puterea să spună că nu mai pot să mă voteze, le mulțumesc și celor care au fost duplicitari și mi-au spus în față că mă votează și nu m-au votat și asta e. Înseamnă că nu reprezint o soluție“, a spus Andrei Nicolescu.

Atunci când a fost întrebat de scandalul provocat de Ilie Drăgan, contracandidatul lui Răzvan Burleanu, Nicolescu a fost tranșant și a spus că un astfel de episod nu își avea rostul:

Reclamă
Reclamă

Mi se pare că miza de acolo era prea mică. Nu exista o candidatură reală, nu știu de ce a fost scandal, dar asta e, trebuie să treci și prin astea. (n.r. întrebat cum este cu încă un mandat al lui Burleanu) Din punctul meu de vedere pozitiv, pentru că reprezintă o viziune, vrea să implementeze ceva, ca și opinie, pozitivă“, a mai spus Nicolescu.

În urma alegerilor din cadrul FRF, Răzvan Burleanu a câștigat al patrulea mandat de președinte la federație.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Loading ... Loading ...
Citește și:
Observator
Fanatik.ro
17:53

17:44

17:39

17:36

17:08

17:06

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
