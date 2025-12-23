LPF a anunţat echipa etapei 21 din Liga 1! Daniel Pancu a fost desemnat antrenorul rundei - Antena Sport

Ultima etapă din 2025 a Ligii 1 a venit cu mai multe surprize. Universitatea Craiova a încheiat pe primul loc anul, după succesul în faţa lui Csikszereda, scor 5-0, în timp ce echipele de pe locurile 2-5 (Rapid, FC Botoşani, Dinamo şi FC Argeş) au pierdut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid a pierdut derby-ul cu FCSB, FC Botoşani a fost învinsă de CFR Cluj pe teren propriu, Dinamo a fost învisă de UTA, în timp ce Oţelul Galaţi a bătut-o pe FC Argeş. La finalul acestei runde, LPF a ales echipa etapei.

Echipa etapei cu numărul 21 din Liga 1

PORTAR

Robert Popa (Unirea Slobozia) – A apărat un penalty într-un moment important, care ar fi putut schimba soarta partidei de la Clinceni.

FUNDAŞI

Carlos Mora (Universitatea Craiova) – A dominat flancul drept. Ofensiv, a contribuit la succesul oltenilor cu gol și pasă decisivă.

– A dominat flancul drept. Ofensiv, a contribuit la succesul oltenilor cu gol și pasă decisivă. Ionuț Stoica (FC Hermannstadt) – Veteranul celor de la FC Hermannstadt a înscris în ultimele minute golul care le-a adus sibienilor un punct.

– Veteranul celor de la FC Hermannstadt a înscris în ultimele minute golul care le-a adus sibienilor un punct. Dmytro Pospielov (UTA Arad) – A avut o evoluție solidă în fața atacanților adverși.

– A avut o evoluție solidă în fața atacanților adverși. Conrado Holz (Oțelul Galați) – Acțiunile lui din partea stângă au pus mari probleme adversarilor. A contribuit la ambele reușite ale oțelarilor.

MIJLOCAŞI