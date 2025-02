"Mă cert cu el" Gigi Becali îi cere bani lui Mihai Rotaru, după ce Elvir Koljic a ajuns la Rapid: "Îl sun să îmi dea" - Antena Sport

„Cum poţi să pierzi ceva ce nu vrei să ai? Am negociat, dar m-am răzgândit. Nu putem să spunem toate motivele. M-am răzgândit. E treaba Rapidului, au auzit că-l vreau eu.

Bine că nu l-au luat şi pe Gheorghiţă. Din cauza lor m-a costat încă 45.000 de euro în plus, au auzit şi au dat telefoane. Sunau pe Pancu şi voiau under. Ce rost are, trebuie să fiu atent, să fac totul în secret. Dacă vreau să râd de ei, să zic că vreau un jucător, să-l ia ei”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.