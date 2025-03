"Mă simt abuzat!" Sorin Cârţu a răbufnit, după ce Universitatea Craiova a fost învinsă de FCSB. A atacat arbitrajul: "Incredibil!" - Antena Sport

Sorin Cârţu a răbufnit, după ce Universitatea Craiova a fost învinsă de FCSB, scor 0-1, în ultima etapă a sezonului regular. Preşedintele olenilor a criticat arbitrajul şi a transmis că se simte „abuzat”.

Pe lângă arbitraj, Sorin Cârţu i-a criticat şi pe jucătorii olteni. Acesta a transmis că elevii lui Mirel Rădoi au avut cea mai modestă prestaţie în prima repriză, din întreg sezonul.

Sorin Cârţu a răbufnit, după FCSB – Universitatea Craiova 1-0

Sorin Cârţu le-a oferit şi un sfat jucătorilor de la Universitatea Craiova. Oficialul trupei din Bănie a transmis că aceştia ar trebui să depăşească orice obstacol apărut pe parcursul unei partide, dacă vor să se bate la titlu.

„Sunt supărat de rezultat… O primă repriză de nerecunoscut, noi, anturajul echipei, am așteptat altceva de la această partidă. Am fi vrut să vedem altceva. În prima repriză am avut cea mai modestă prestație din aceste 30 de etape. Nu i-am văzut niciodată așa de copleșiți, timorați, complexați.

În prima repriză am avut senzația că nu suntem pregătiți pentru un meci de o asemenea importanță, se juca locul 1. Dacă vrei victoria și să te bați pentru locul 1 trebuie să te lupți altfel. Jucătorii mi s-au părut marcați și de atitudinea, deciziile Barb-ului (Marian Barbu nr.). L-am făcut substantiv… Omul a venit la stadion, tot ceea ce a făcut în prima parte…