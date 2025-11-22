Zeljko Kopic, veste mare pentru fanii "câinilor" în legătură cu "perla" lui Dinamo, Adrian Mazilu! - Antena Sport

Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani) le-a dat o veste excelentă fanilor “câinilor” în legătură cu Adrian Mazilu (20 de ani), jucător în care suporterii din Ştefan cel Mare îşi pun mari speranţe.

Kopic a anunţat că Adrian Mazilu s-a antrenat prima oară cu echipa de la transferul la Dinamo. Cotat la 1 milion de euro, Adrian Mazilu a fost adus de către Dinamo de la Brighton în schimbul sumei de 450.000 de euro. Dinamo a achiziţionat numai 40% din drepturile federative ale jucătorului pe care Gică Hagi îl vindea la echipa engleză în schimbul sumei de 3 milioane de euro.

Adrian Mazilu s-a antrenat prima oară cu Dinamo

„Avem și o veste bună, ieri s-a antrenat Mazilu pentru prima dată cu restul echipei. Și astăzi, la fel, s-a antrenat din nou cu echipa. Nu va juca cu Botoșani, dar va fi în lot.

Vreau să-l conectez cu ceilalți jucători. A făcut câteva teste săptămâna asta, e din ce în ce mai bine. Aș vrea să joace în acest an, dar nu vom risca, vom urmări progresul lui. Până acum, lucrurile sunt OK”, a declarat Zeljko Kopic la conferinţa de presă premergătoare meciului cu Botoşani.

Mazilu nu a mai jucat în niciun meci oficial din 7 aprilie 2024, atunci când bifa 9 minute în înfrângerea lui Vitesse Arnhem, 0-3, cu NEC Nijmegen. Mazilu s-a confruntat cu mai multe accidentări în ultimul timp.