Zeljko Kopic, veste mare pentru fanii "câinilor" în legătură cu "perla" lui Dinamo, Adrian Mazilu! - Antena Sport

Zeljko Kopic, veste mare pentru fanii “câinilor” în legătură cu “perla” lui Dinamo, Adrian Mazilu!

Publicat: 22 noiembrie 2025, 15:52

Comentarii
Adrian Mazilu, în timpul unui interviu

Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani) le-a dat o veste excelentă fanilor “câinilor” în legătură cu Adrian Mazilu (20 de ani), jucător în care suporterii din Ştefan cel Mare îşi pun mari speranţe.

Kopic a anunţat că Adrian Mazilu s-a antrenat prima oară cu echipa de la transferul la Dinamo. Cotat la 1 milion de euro, Adrian Mazilu a fost adus de către Dinamo de la Brighton în schimbul sumei de 450.000 de euro. Dinamo a achiziţionat numai 40% din drepturile federative ale jucătorului pe care Gică Hagi îl vindea la echipa engleză în schimbul sumei de 3 milioane de euro.

Adrian Mazilu s-a antrenat prima oară cu Dinamo

Avem și o veste bună, ieri s-a antrenat Mazilu pentru prima dată cu restul echipei. Și astăzi, la fel, s-a antrenat din nou cu echipa. Nu va juca cu Botoșani, dar va fi în lot.

Vreau să-l conectez cu ceilalți jucători. A făcut câteva teste săptămâna asta, e din ce în ce mai bine. Aș vrea să joace în acest an, dar nu vom risca, vom urmări progresul lui. Până acum, lucrurile sunt OK”, a declarat Zeljko Kopic la conferinţa de presă premergătoare meciului cu Botoşani.

Mazilu nu a mai jucat în niciun meci oficial din 7 aprilie 2024, atunci când bifa 9 minute în înfrângerea lui Vitesse Arnhem, 0-3, cu NEC Nijmegen. Mazilu s-a confruntat cu mai multe accidentări în ultimul timp.

Comentarii


1 Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc 2 Antrenorul care a făcut istorie cu Liverpool îl vrea pe Ianis Hagi. Ofertă de top pentru căpitanul naţionalei 3 Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030 4 Control antidoping după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2! Ce jucători au fost testați 5 Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care Meme Stoica a pus ochii: “Foarte, foarte bun!” 6 Nicușor Bancu nu s-a ferit de cuvinte, după victoria cu FC Argeș: „Contează antrenorul, plecasem cu Rădoi”
