Marcel Răducanu a "pus tunurile" pe Gigi Becali: "Unii antrenează, altul face echipa și iese pe televiziuni" - Antena Sport

Marcel Răducanu, fostul jucător al Stelei sau Borussiei Dortmund, a acordat recent un interviu în care a fost întrebat cine este surpriza actualului sezon de Liga 1. Fostul mijlocaș nu s-a gândit la una dintre echipele care au surprins plăcut, cum sunt FC Botoșani, FC Argeș sau Unirea Slobozia, ci la un club de la care avea așteptări uriașe, respectiv FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Legendarul fotbalist este de părere că roș-albaștrii nu ar fi trebuit să aibă nicio problemă în Liga 1, în condițiile în care campioana en-titre e pe locul 11, cu 13 puncte adunate. Până acum două meciuri, trupa lui Elias Charalambous avea o singură victorie în competiția internă.

Gigi Becali n-a scăpat nici el de Marcel Răducanu

Pe lângă jocul echipei în sine, Răducanu “a pus tunurile” și pe patronul formației bucureștene, Gigi Becali. Fostul jucător crede că obiceiurile finanțatorului de a anunța prematur primul 11 și de a critica în mod constant jucătorii săi nu sunt deloc benefice.

“(n.r. Întrebat cine l-a surprins în acest sezon) Steaua! (n.r. – FCSB). La ce lot are, ar trebui să fluiere prin campionat. Dar văd că, după două titluri, s-a cam dus în cap. Probabil că antrenorul este în criză de idei…

(n.r. Care antrenor?) Bună întrebare! Acolo-s mulți. Unii antrenează, altul face echipa și iese pe televiziuni sau pe net și o comunică de parcă victoria ar fi de la sine înțeleasă.