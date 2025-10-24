Marius Niculae, reacţie suprinzătoare după ce "câinii" au fost învinşi de Rapid: "E mai bine pentru Dinamo" - Antena Sport

Închide meniul
Marius Niculae, reacţie suprinzătoare după ce "câinii" au fost învinşi de Rapid: "E mai bine pentru Dinamo"

Marius Niculae, reacţie suprinzătoare după ce "câinii" au fost învinşi de Rapid: "E mai bine pentru Dinamo"
Marius Niculae, reacţie suprinzătoare după ce “câinii” au fost învinşi de Rapid: “E mai bine pentru Dinamo”

Publicat: 24 octombrie 2025, 19:08

Marius Niculae, reacţie suprinzătoare după ce câinii au fost învinşi de Rapid: E mai bine pentru Dinamo

Marius Niculae, într-un interviu pentru AntenaSport

Marius Niculae (44 de ani), fost atacant al lui Dinamo, în prezent manager al naţionalei U21, a analizat derby-ul “câinilor” cu Rapid. Dinamo – Rapid s-a terminat 0-2. Giuleştenii au pus capăt unei serii de 11 meciuri la rând fără înfrângere pe teren propriu pentru “câini”.

Marius Niculae e de părere că această înfrângere cu rivala a venit atunci când trebuia pentru Dinamo. El crede că eşecul cu Rapid i-a readus pe jucătorii lui Kopic cu picioarele pe pământ. Dinamo va juca în această seară, de la ora 20:30, cu FC Argeş, în deplasare. FC Argeş – Dinamo e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Marius Niculae, după înfrângerea lui Dinamo în derby-ul cu Rapid: “E mai bine pentru ei, îi aşază cu picioarele pe pământ”

(n.r: Un pic dezamăgit după Dinamo – Rapid, că Dinamo a jucat foarte bine, a pierdut. A avut multe ocazii) Da, a fost un meci echilibrat. După prima repriză mă gândeam că se va termina egal. Oricine putea să câştige. Dinamo a avut primele ocazii. Chiar dacă după aceea Rapid a răspuns printr-o bară.

Dinamo a avut cea mai mare ocazie a meciului şi, practic, Koljic a făcut o respingere de 3 puncte, ca să zic aşa. Dacă Dinamo reuşea să marcheze prima nu cred că Rapid avea puterea să întoarcă rezultatul.

Pentru Dinamo e mai bine, îi mai aşază cu picioarele pe pământ, pentru că au avut o serie foarte mare de meciuri fără înfrângere. Poate acum se focusează mai bine pe ce au de făcut”, a declarat Marius Niculae în exclusivitate pentru AntenaSport.

Înaintea meciului cu FC Argeş, Dinamo ocupă locul 4 în Liga 1, cu 23 de puncte. Piteştenii sunt pe 4, la egalitate de puncte cu Dinamo. Pe primul loc, surprinzător, se află FC Botoşani, cu 28 de puncte. Rapid e pe 2, tot cu 28 de puncte, după victoria cu Dinamo în derby. Pe locul 3 e Universitatea Craiova, care a acumulat 27 de puncte.

