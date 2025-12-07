U BT Cluj, învinsă de Partizan Belgrad într-o atmosferă de vis. 10.000 de fani prezenți la meci - Antena Sport

Într-o atmosferă de gală, cu 10.000 de fani în tribune, campioana U BT Cluj a cedat, duminică, în faţa deţinătoarei trofeului Ligii Adriatice, Partizan Belgrad, scor 85-92 (38-45), în etapa a IX-a, ultima a turului din grupa A. A fost primul meci oficial pentru U BT Cluj, pe teren propriu, cu o echipă care joacă şi în Euroligă.

A fost o confruntare pentru istoria baschetului românesc, Partizan Belgrad având 8 trofee ale Ligii Adriatice în palmares, precum şi cartea de vizită a unei echipe angrenate şi în Euroligă, cea mai puternică competiţie continentală. Partizan este cea mai titrată echipă din Serbia, cu 51 de trofee în palmares, inclusiv Euroliga.

U BT Cluj, învinsă de Partizan Belgrad

În tribunele BT Arena s-a desfăşurat un adevărat spectacol, cu coregrafii speciale susţinute de fanii îmbrăcaţi în alb-negru, culorile celor două cluburi. Mii de confetti au acoperit parchetul BT Arena, iar susţinătorii campioanei României au cântat imnul ”Slavă ţie, studenţie!” cu fularele ridicate.

Pe conturile social-media ale Ligii Adriatice au fost publicate admirativ mai multe clipuri şi fotografii cu momentele emoţionante create de fani, care nu s-au arătat afectaţi de înfrângere şi au aplaudat ambele echipe la final, arătându-şi respectul pentru adversara din Serbia.

Principalii marcatori ai partidei au fost Guzman 20 puncte, Miletic 18, Creek 14, pentru U BT Cluj, respectiv Bonga 19, Washington 19, Parker 10, pentru Partizan Belgrad.