U BT Cluj, învinsă de Partizan Belgrad într-o atmosferă de vis. 10.000 de fani prezenți la meci - Antena Sport

Într-o atmosferă de gală, cu 10.000 de fani în tribune, campioana U BT Cluj a cedat, duminică, în faţa deţinătoarei trofeului Ligii Adriatice, Partizan Belgrad, scor 85-92 (38-45), în etapa a IX-a, ultima a turului din grupa A. A fost primul meci oficial pentru U BT Cluj, pe teren propriu, cu o echipă care joacă şi în Euroligă.
A fost o confruntare pentru istoria baschetului românesc, Partizan Belgrad având 8 trofee ale Ligii Adriatice în palmares, precum şi cartea de vizită a unei echipe angrenate şi în Euroligă, cea mai puternică competiţie continentală. Partizan este cea mai titrată echipă din Serbia, cu 51 de trofee în palmares, inclusiv Euroliga.
U BT Cluj, învinsă de Partizan Belgrad
În tribunele BT Arena s-a desfăşurat un adevărat spectacol, cu coregrafii speciale susţinute de fanii îmbrăcaţi în alb-negru, culorile celor două cluburi. Mii de confetti au acoperit parchetul BT Arena, iar susţinătorii campioanei României au cântat imnul ”Slavă ţie, studenţie!” cu fularele ridicate.
Pe conturile social-media ale Ligii Adriatice au fost publicate admirativ mai multe clipuri şi fotografii cu momentele emoţionante create de fani, care nu s-au arătat afectaţi de înfrângere şi au aplaudat ambele echipe la final, arătându-şi respectul pentru adversara din Serbia.
Principalii marcatori ai partidei au fost Guzman 20 puncte, Miletic 18, Creek 14, pentru U BT Cluj, respectiv Bonga 19, Washington 19, Parker 10, pentru Partizan Belgrad.
În etapa a IX-a s-au mai jucat meciurile dintre KK Krka – KK Borac 81-77 şi FMP Belgrad – KK Split 96-80, iar ultimul programat este între Igokea – Dubai Basketball.
Până în prezent, U BT Cluj a obţinut următoarele rezultate în grupa A: 85-83 cu KK Krka Novo mesto, 77-81 cu Dubai Basketball, 80-87 cu KK Split, 106-84 cu Igokea, 97-76 cu KK Borac Čačak, 95-82 cu SC Derby şi 104-98 cu FMP Belgrad.
În runda a XI-a, campioana României va găzdui, în 19 decembrie, disputa cu KK Krka.
Liga Adriatică (ABA League) a fost înfiinţată în 2001, cu scopul de a reuni echipe din spaţiul ex-iugoslav. În această stagiune are la start 18 echipe. Primele patru clasate în cele două grupe vor forma Top 8, cu punctele obţinute anterior şi cu meciuri încrucişate, pentru calificarea în sferturi, în care se va juca în sistemul ”cel mai bun din trei partide”.
Partizan Belgrad a câştigat cele mai multe trofee – 8.
Campioana României joacă şi în BKT EuroCup, a doua competiţie valorică a continentului, în care a atins faza sferturilor de finală în ultimele două sezoane.
În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie 2026), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României va intra la Turneul Final 8 (februarie 2026).
- Final interzis cardiacilor. Ignas Sargiunas, erou cu 3 aruncări de la 3 puncte cu 10 secunde înainte de final
- Olivier Rioux, cel mai înalt jucător din istoria baschetului universitar american
- U BT Cluj, a treia victorie consecutivă în grupele EuroCup. Succes clar pentru campioana României
- A fost numit selecționerul Statelor Unite la baschet. Alesul, palmares cu 2 titluri și 4 patru finale de NBA
- LeBron James a anunţat “decizia deciziilor”. Toată lumea se temea de retragere