Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Real Madrid - Celta Vigo 0-2. Oaspeții dau o super-lovitură pe ”Bernabeu”. Ionuţ Radu, cel mai bun de pe teren - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Real Madrid – Celta Vigo 0-2. Oaspeții dau o super-lovitură pe ”Bernabeu”. Ionuţ Radu, cel mai bun de pe teren

Real Madrid – Celta Vigo 0-2. Oaspeții dau o super-lovitură pe ”Bernabeu”. Ionuţ Radu, cel mai bun de pe teren

Viviana Moraru Publicat: 8 decembrie 2025, 0:00

Comentarii
Real Madrid – Celta Vigo 0-2. Oaspeții dau o super-lovitură pe ”Bernabeu”. Ionuţ Radu, cel mai bun de pe teren

Ionuț Radu în meciul cu Real Madrid / Getty Images

În etapa cu numărul 15 din La Liga, Real Madrid a pierdut pe ”Santiago Bernabeu” contra celor de la Celta Vigo, echipa pentru care evoluează internaționalul român Ionuț Radu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea „los blancos” a încheiat partida cu doi oameni mai puțini pe teren și fără Xabi Alonso, care a fost eliminat și el pentru proteste de către arbitrul de centru. 

Ionuț Radu, cel mai bun jucător de pe teren cu Real Madrid

Sofa Score i-a oferit lui Ionuț Radu cea mai mare notă în partida dintre Real Madrid și Celta Vigo. Portarul român a fost notat cu 8.7, după ce a avut nu mai puțin de 7 intervenții.

Real Madrid – Celta Vigo 0-2

Final de meci! 

Min. 90+3: GOL CELTA! Swedberg face dubla în prelungiri.

Reclamă
Reclamă

Min. 90+2: Cartonaș roșu Real Madrid! Carreras vede cartonașul roșu pentru injurii. Este eliminat și Xabi Alonso.

Min. 86: Tchouameni reia cu capul în urma unei lovituri de colț, balonul este reținut fără emoții de Ionuț Radu.

Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori"Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori"
Reclamă

Min. 65: Real Madrid a rămas în inferioritate numerică. Fran Garcia a văzut al doilea cartonaș galben după un fault comis.

Min. 54: Real Madrid – Celta Vigo 0-1. Oaspeții au reușit să deschidă scorul. Williot Swedberg a punctat superb, cu călcâiul.

Min. 47: Ocazie Real Madrid. Fede Valverde a șutat puternic din marginea careului, însă Ionuț Radu a fost pe fază și a reținut balonul.

Min. 46: A început repriza secundă.

Pauză: Real Madrid și Celta Vigo sunt la egalitate, scor 0-0, după primele 45 de minute de joc.

Min. 16: Ocazie Real Madrid. Arda Guler a fost aproape să deschidă scorul, însă șutul său a fost respins de Ionuț Radu.

Min. 1: A început partida. 

Echipele de start:  

Real Madrid: Courtois – Asencio, Eder Militao, Carreras, Garcia – Valverde, Tchouameni, Guler, Bellingham – Mbappe, Vinicius.  

Celta Vigo: Radu – Rodriguez, Starfelt, Alonso – Carreira, Roman, Moriba, Mingueza – Duran, Zaragoza – Iglesias. 

Real Madrid este neînvinsă în campionat de pe 27 septembrie. La momentul respectiv, „galacticii” pierdeau derby-ul cu Atletico Madrid, scor 2-5. 

În ultima etapă, trupa lui Xabi Alonso s-a impus fără emoții în partida cu Athletic Bilbao, scor 3-0. 

De cealaltă parte, Celta Vigo ocupă locul 14 în La Liga, având 16 puncte, după 14 meciuri jucate. Trupa lui Ionuț Radu a pierdut ultima partidă jucată, cu Espanyol, scor 0-1. 

Portarul român este titular de bază la Celta Vigo. Radu a fost transferat de spanioli la începutul sezonului și a evoluat în toate meciurile de campionat disputate de echipa sa. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rezultate exit-poll alegeri Primăria Bucureşti. Ciucu 32,7%, Băluţă 26,3%, Alexandrescu 20,2%, Drulă 12,8%
Observator
Rezultate exit-poll alegeri Primăria Bucureşti. Ciucu 32,7%, Băluţă 26,3%, Alexandrescu 20,2%, Drulă 12,8%
Bombă: Cu cine a votat, de fapt, Nicușor Dan! Dezvǎluirea lui Ciprian Ciucu: “Nu cu Cătălin Drulă!”
Fanatik.ro
Bombă: Cu cine a votat, de fapt, Nicușor Dan! Dezvǎluirea lui Ciprian Ciucu: “Nu cu Cătălin Drulă!”
23:29
Daniel Pancu a dat cărțile pe față, după derapajul lui Louis Munteanu: „O consideram o discuție încheiată”
23:13
U BT Cluj, învinsă de Partizan Belgrad într-o atmosferă de vis. 10.000 de fani prezenți la meci
23:11
Incredibil! Conducerea CFR-ului l-a taxat pe Louis Munteanu. Atacantul din Gruia, interzis la flash-interviu
23:02
Tudor Băluță, la pământ după Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1: „Meritam să câștigăm, am dominat”
22:57
Filipe Coelho, supărat după remiza 1-1 cu CFR Cluj: „Fotbalul nu este mereu despre corectitudine”
22:39
Otto Hindrich, modest după ce i-a exasperat pe jucătorii Craiovei: „În clasament nu prea contează”
Vezi toate știrile
1 VIDEO„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 2 Foto“E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”! 3 Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” 4 BREAKING NEWSLando Norris, noul campion mondial din Formula 1, după MP din Abu Dhabi. L-a învins pe Max Verstappen după un sezon fabulos 5 Pariul lui Mihai Stoica la FCSB: „E cel mai bun” 6 România – Elveția 36-24. Tricolorele au dat recital și încheie Campionatul Mondial pe locul 9
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte