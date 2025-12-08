Real Madrid - Celta Vigo 0-2. Oaspeții dau o super-lovitură pe ”Bernabeu”. Ionuţ Radu, cel mai bun de pe teren - Antena Sport

În etapa cu numărul 15 din La Liga, Real Madrid a pierdut pe ”Santiago Bernabeu” contra celor de la Celta Vigo, echipa pentru care evoluează internaționalul român Ionuț Radu.

Gruparea „los blancos” a încheiat partida cu doi oameni mai puțini pe teren și fără Xabi Alonso, care a fost eliminat și el pentru proteste de către arbitrul de centru.

Ionuț Radu, cel mai bun jucător de pe teren cu Real Madrid

Sofa Score i-a oferit lui Ionuț Radu cea mai mare notă în partida dintre Real Madrid și Celta Vigo. Portarul român a fost notat cu 8.7, după ce a avut nu mai puțin de 7 intervenții.

Real Madrid – Celta Vigo 0-2

Final de meci!

Min. 90+3: GOL CELTA! Swedberg face dubla în prelungiri.