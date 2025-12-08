Real Madrid - Celta Vigo 0-2. Oaspeții dau o super-lovitură pe ”Bernabeu”. Ionuţ Radu, cel mai bun de pe teren - Antena Sport

În etapa cu numărul 15 din La Liga, Real Madrid a pierdut pe ”Santiago Bernabeu” contra celor de la Celta Vigo, echipa pentru care evoluează internaționalul român Ionuț Radu.
Gruparea „los blancos” a încheiat partida cu doi oameni mai puțini pe teren și fără Xabi Alonso, care a fost eliminat și el pentru proteste de către arbitrul de centru.
Ionuț Radu, cel mai bun jucător de pe teren cu Real Madrid
Sofa Score i-a oferit lui Ionuț Radu cea mai mare notă în partida dintre Real Madrid și Celta Vigo. Portarul român a fost notat cu 8.7, după ce a avut nu mai puțin de 7 intervenții.
Real Madrid – Celta Vigo 0-2
Final de meci!
Min. 90+3: GOL CELTA! Swedberg face dubla în prelungiri.
Min. 90+2: Cartonaș roșu Real Madrid! Carreras vede cartonașul roșu pentru injurii. Este eliminat și Xabi Alonso.
Min. 86: Tchouameni reia cu capul în urma unei lovituri de colț, balonul este reținut fără emoții de Ionuț Radu.
Min. 65: Real Madrid a rămas în inferioritate numerică. Fran Garcia a văzut al doilea cartonaș galben după un fault comis.
Min. 54: Real Madrid – Celta Vigo 0-1. Oaspeții au reușit să deschidă scorul. Williot Swedberg a punctat superb, cu călcâiul.
Min. 47: Ocazie Real Madrid. Fede Valverde a șutat puternic din marginea careului, însă Ionuț Radu a fost pe fază și a reținut balonul.
Min. 46: A început repriza secundă.
Pauză: Real Madrid și Celta Vigo sunt la egalitate, scor 0-0, după primele 45 de minute de joc.
Min. 16: Ocazie Real Madrid. Arda Guler a fost aproape să deschidă scorul, însă șutul său a fost respins de Ionuț Radu.
Min. 1: A început partida.
Echipele de start:
Real Madrid: Courtois – Asencio, Eder Militao, Carreras, Garcia – Valverde, Tchouameni, Guler, Bellingham – Mbappe, Vinicius.
Celta Vigo: Radu – Rodriguez, Starfelt, Alonso – Carreira, Roman, Moriba, Mingueza – Duran, Zaragoza – Iglesias.
Real Madrid este neînvinsă în campionat de pe 27 septembrie. La momentul respectiv, „galacticii” pierdeau derby-ul cu Atletico Madrid, scor 2-5.
În ultima etapă, trupa lui Xabi Alonso s-a impus fără emoții în partida cu Athletic Bilbao, scor 3-0.
De cealaltă parte, Celta Vigo ocupă locul 14 în La Liga, având 16 puncte, după 14 meciuri jucate. Trupa lui Ionuț Radu a pierdut ultima partidă jucată, cu Espanyol, scor 0-1.
Portarul român este titular de bază la Celta Vigo. Radu a fost transferat de spanioli la începutul sezonului și a evoluat în toate meciurile de campionat disputate de echipa sa.
