Tudor Băluță, la pământ după Universitatea Craiova - CFR Cluj 1-1: „Meritam să câștigăm, am dominat” - Antena Sport

Tudor Băluță a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj, scor 1-1, în etapa a 19-a din Liga 1. Mijlocașul a marcat un gol superb în minutul 36, cu un șut din afara careului.
Oltenii și-au creat mai multe ocazii uriașe pentru a câștiga meciul cu formația lui Daniel Pancu, însă Otto Hindrich a fost într-o formă de zile mari și i-a salvat pe clujeni.
Tudor Băluță, la pământ după Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1
Tudor Băluță a declarat că ar fi preferat să nu marcheze și Universitatea Craiova să câștige meciul. Mijlocașul este de părere că echipa sa ar fi meritat să se impună, date fiind ocaziile uriașe irosite.
„Aș fi preferat să nu marchez și să o fac alții la câte ocazii am avut, a fost un meci dominat de noi, un meci complet. Ei au marcat in gol pe o fază mai puțin bună a noastră. Păcat de felul în care am jucat, am intrat foarte concentrați. Nu a vrut să mai intre. Suntem dezamăgiți, ne doream să câștigăm, la cum a decurs meciul cred că meritam. Două meciuri foarte bune ale noastre, mai bun decât cel de la Cluj.
E păcat, nici nu știu ce să zic. Ocaziile ni le-am creat, am pus în practică ce am lucrat la antrenament. Dar n-a fost să fie azi. Deși ultimele două rezultate nu au fost cele dorite, felul în care am jucat ar trebui să ne dea încredere pentru meciul de joi. Cu siguranță mergem cu gândul la victorie”, a declarat Tudor Băluță, conform primasport.ro.
Și Nicușor Bancu a oferit declarații la finalul meciului, fiind mândru de modul în care oltenii au evoluat, în ciuda rezultatului de egalitate înregistrat.
„Suntem mândri de ce am făcut, chiar dacă nu am înscris. Au fost meciuri în care am reușit să înscriem la fiecare ocazie, sunt meciuri și ca azi. Așa e în fotbal, încercăm să ne îmbunătățim la fiecare antrenament, cât ne ajută și programul, că jucăm din trei în trei zile. Încercăm cât se poate, dar din păcate nu ne iese la meciuri.
Eu sunt mândru de echipă, pentru mine, noi azi am câștigat. Îmi pare rău de acel gol, nu dau vina pe Matei, că a plâns la final, vreau să-l încurajez. Nu e nimeni vinovat, mergem înainte și la meciul de joi să scoatem un rezultat bun. Jocul ne ajută să credem. Dacă jucam prost, ne puteam gândi că nu avem nicio șansă. Dar am avut cele mai multe ocazii, suntem și noi încrezători. Va veni și rândul nostru să înscriem mai mult și să legăm victoriile”, a spus și Nicușor Bancu.
Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1
Prima ocazie importantă a meciului de la Craiova i-a aparţinut lui Baiaram, dar şutul său din minutul 13 a fost respins de Hindrich. Al Hamlawi l-a pus şi el la încercare pe goalkeeprul clujean, în minutul 24, pentru ca în minutul 37 gazdele să deschidă scorul prin Băluţă, şut din marginea careului. Hindrich a respins şutul lui Bancu din minutul 45 şi la vestiare oltenii au intrat cu avantaj minim.
Oaspeţii au restabilit egalitatea în minutul 52, prin golul lui Louis Munteanu, iar craiovenii au înscris prin Al Hamlawi, dar golul din minutul 58 a fost anulat pentru ofsaid. Hindrich s-a remarcat în minutul 62, la Nsimba, şi mai ales în minutul 76, la voleul lui Romanchuk. Partida s-a încheiat, în cele din urmă, 1-1 şi Universitatea Craiova ajunge la 34 de puncte, care o plasează pe locul 4. CFR e pe locul 11, cu 20 de puncte, la şapte puncte distanţă de locurile de play-off.
UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu (Cicâldău 76) – Samuel Teles, T. Băluţă, Mekvabishvili (Houri 85), Bancu – D. Matei (Băsceanu 85)– Al Hamlawi (Nsimba 60), Baiaram (Etim 76). ANTRENOR: Filipe Coelho
CFR CLUJ: Hindrich – V. Kun (Biliboc 60), Sinyan, M. Ilie, Camora (Aly Abeid 60) – Muhar, Djokovic, Emerllahu (Al. Păun 73) – Cordea, L. Munteanu, Korenica (M. Coco 61). ANTRENOR: Daniel Pancu
