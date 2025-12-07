Tudor Băluță, la pământ după Universitatea Craiova - CFR Cluj 1-1: „Meritam să câștigăm, am dominat” - Antena Sport

Tudor Băluță a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj, scor 1-1, în etapa a 19-a din Liga 1. Mijlocașul a marcat un gol superb în minutul 36, cu un șut din afara careului.

Oltenii și-au creat mai multe ocazii uriașe pentru a câștiga meciul cu formația lui Daniel Pancu, însă Otto Hindrich a fost într-o formă de zile mari și i-a salvat pe clujeni.

Tudor Băluță, la pământ după Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1

Tudor Băluță a declarat că ar fi preferat să nu marcheze și Universitatea Craiova să câștige meciul. Mijlocașul este de părere că echipa sa ar fi meritat să se impună, date fiind ocaziile uriașe irosite.

„Aș fi preferat să nu marchez și să o fac alții la câte ocazii am avut, a fost un meci dominat de noi, un meci complet. Ei au marcat in gol pe o fază mai puțin bună a noastră. Păcat de felul în care am jucat, am intrat foarte concentrați. Nu a vrut să mai intre. Suntem dezamăgiți, ne doream să câștigăm, la cum a decurs meciul cred că meritam. Două meciuri foarte bune ale noastre, mai bun decât cel de la Cluj.

E păcat, nici nu știu ce să zic. Ocaziile ni le-am creat, am pus în practică ce am lucrat la antrenament. Dar n-a fost să fie azi. Deși ultimele două rezultate nu au fost cele dorite, felul în care am jucat ar trebui să ne dea încredere pentru meciul de joi. Cu siguranță mergem cu gândul la victorie”, a declarat Tudor Băluță, conform primasport.ro.