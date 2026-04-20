Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Şumudică a dezvăluit ce salariu ar avea Mirel Rădoi dacă pleacă la Gaziantep: “Confirm”

Marius Şumudică a dezvăluit ce salariu ar avea Mirel Rădoi dacă pleacă la Gaziantep: “Confirm”

Radu Constantin Publicat: 20 aprilie 2026, 19:50

Marius Şumudică a dezvăluit ce salariu ar avea Mirel Rădoi dacă pleacă la Gaziantep: Confirm

Mirel Rădoi se pregătește să-și încheie al doilea mandat pe banca roș-albaștrilor după doar cinci meciuri bifate. Antrenorul a semnat cu FCSB, la startul play-out-ului, un contract valabil până la finalul sezonului, dar ar putea să părăsească clubul bucureştean destul de repede dacă acceptă oferta venită de la Gaziantep.

S-a spus că Mirel Rădoi va avea un salariu consistent. Alături de staff-ul său, ar încasa lunar suma de 100.000 de euro. Acestea au fost informaţiile vehiculate în presă, iar suma ar putea ajunge până la 1,6 milioane de euro pe an, în funcție de bonusurile de performanță menționate în contract.

Şumudică, fost antrenor la Gaziantep, susţine că are informaţii despre negocierile dintre Rădoi şi turci, dar susţine că salariul oferit tehnicianului român este mult mai mic.

“Sunt discuții. Sumele însă sunt exagerate. Gaziantep, în momentul de față, a vrut să angajeze un antrenor din Bundesliga și nu s-a putut ajunge la suma de un milion de euro. Sunt restanțe de 2-3 luni la jucători. Bașkanul clubului a suferit o operație. Nici nu știu dacă vor exista alegeri. Dacă un bașkan se retrage, se fac alegeri. Situația financiară nu este una roz.

Maximul salariu este de 750 de mii de euro. Nu se poate sări de această sumă. Nu au cum să ofere mai mult, nu au de unde. Asta cu tot cu staff. Salariul lui Rădoi poate să fie și mai mic, și mai mare. Am văzut o știre în Turcia care spune că Rădoi merge pe 450-500 de mii de euro la Gaziantep. Nu e problema de bani la Rădoi. Sunt foarte mulți bani, bani greu de obținut în Europa”, a dezvăluit Marius Șumudică, citat de Fanatik.ro.

Şumudică s-a declarat surrins de plecarea lui Mirel Rădoi, mai ales că s-a bucurat de o susţinere totală din partea fanilor.

“Nu știu ce relație are Rădoi cu Gigi. Mie ceva îmi dă cu virgulă. Cântau suporterii «Mirel Rădoi este unul dintre noi». Nu știu ce stă la baza acestei plecări. Să vedem dacă se face. În fotbal te poți aștepta la orice. Mirel este un antrenor bun. Mi se pare un antrenor ok. Mandatele lui sunt însă scurte. Foarte scurte!”, a mai spus Marius Șumudică pentru sursa menţionată.

Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. A ridicat peste 12 milioane de euro
Cum își pasează autoritățile responsabilitatea pentru caruselul groazei de la Caransebeș. Ce au descoperit inspectorii ANPC la fața locului este revoltător: „Informații incorecte”
