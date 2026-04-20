Marius Şumudică a dezvăluit ce salariu ar avea Mirel Rădoi dacă pleacă la Gaziantep: “Confirm”

Mirel Rădoi se pregătește să-și încheie al doilea mandat pe banca roș-albaștrilor după doar cinci meciuri bifate. Antrenorul a semnat cu FCSB, la startul play-out-ului, un contract valabil până la finalul sezonului, dar ar putea să părăsească clubul bucureştean destul de repede dacă acceptă oferta venită de la Gaziantep.

S-a spus că Mirel Rădoi va avea un salariu consistent. Alături de staff-ul său, ar încasa lunar suma de 100.000 de euro. Acestea au fost informaţiile vehiculate în presă, iar suma ar putea ajunge până la 1,6 milioane de euro pe an, în funcție de bonusurile de performanță menționate în contract.

Şumudică, fost antrenor la Gaziantep, susţine că are informaţii despre negocierile dintre Rădoi şi turci, dar susţine că salariul oferit tehnicianului român este mult mai mic.

“Sunt discuții. Sumele însă sunt exagerate. Gaziantep, în momentul de față, a vrut să angajeze un antrenor din Bundesliga și nu s-a putut ajunge la suma de un milion de euro. Sunt restanțe de 2-3 luni la jucători. Bașkanul clubului a suferit o operație. Nici nu știu dacă vor exista alegeri. Dacă un bașkan se retrage, se fac alegeri. Situația financiară nu este una roz.

Maximul salariu este de 750 de mii de euro. Nu se poate sări de această sumă. Nu au cum să ofere mai mult, nu au de unde. Asta cu tot cu staff. Salariul lui Rădoi poate să fie și mai mic, și mai mare. Am văzut o știre în Turcia care spune că Rădoi merge pe 450-500 de mii de euro la Gaziantep. Nu e problema de bani la Rădoi. Sunt foarte mulți bani, bani greu de obținut în Europa”, a dezvăluit Marius Șumudică, citat de Fanatik.ro.