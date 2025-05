Marius Şumudică a dezvăluit cum l-a salvat pe secundul lui de la Rapid: "A dat mâna cu Sf. Petru" - Antena Sport

Poate sunt un tip care nu ţin în mine, el ţinea în el, se consuma. Eu sunt mai expansiv, certăreţ, mă exteriorizez, am şansa asta. Azi mi-am făcut analizele, să văd problemele şi eu, te aştepţi la orice. Stresul te omoară, eu îl cunosc de 30 de ani, mi-a dat mesaj şi mi-a zis ‘Eşti îngerul meu, mi-ai salvat viaţa’. Dacă nu ajungea la spital, poate nu mai era printre noi. Mă bucur că am făcut o faptă bună, să-l prind pe doctor în parcare, să-l opereze cu succes.

„Am fost la spital, a avut noroc. A făcut infarct. L-am văzut că nu era ok în timpul meciului, a leşinat în drum spre casă. A refuzat să meargă la doctor a doua zi. Într-un final s-a simţit rău, am găsit un doctor, care e prietenul meu, cu toate că e FCSB-ist, am avut norocul să-l găsesc în parcare, i-am zis că i-l trimit pe secundul meu. Mi-a trimis mesaj în 20 de minute: ‘E praf, intru cu el în sala de operaţie, infarct’. Mi-a zis că două minute dăduse mâna cu Sf Petru. După l-au readus la viaţă.

După ce şi-a pierdut soţia, riscam să-l pierd ca om, nu l-am lăsat, am stat alături de el, şi de copiii lui, îl cunosc pe băiatul lui. E ca şi fratele meu, am crescut împreună, am jucat împreună. Îmi pare bine că am avut o secundă…norocul că nu începusem antrenamentul. E câte un spital care se ocupă de nfarcturi în ziua respectivă, te trimite la nu ştiu ce spital. Am avut aşa o inspiraţie, nu vreau să par erou. S-au legat toate, Dumnezeu aşa a vrut. E secundul meu, nu-l voi lăsa”, a declarat Marius Şumudică, la conferinţa de presă.

Secundul lui Marius Şumudică de la Rapid a fost la un pas moarte

Secundul lui Marius Şumudică de la Rapid a fost la un pas de moarte, după derby-ul cu FCSB. Cristi Petre a trecut prin clipe de coşmar, după ce a suferit un infarct şi a ajuns de urgenţă la spital.

Starea antrenorului secund de la Rapid s-a agravat, după tensiunea la care a trăit derby-ul cu FCSB. Cristi Petre a avut probleme cardiace şi în trecut, iar miercuri a suferit un infarct care i-ar fi putut fi fatal.