Marius Şumudică a văzut postarea controversată a lui Bîrligea şi a reacţionat vehement! Mesajul pentru atacant - Antena Sport

„(n.r: Postarea lui Daniel Bîrligea aţi văzut-o?) Nu. „(n.r: Cum comentaţi, e ok?) Nu ştiu…”, a spus iniţial Şumudică.

Şumudică a felicitat-o pe FCSB pentru cucerirea unui nou titlu de campioană.

„Țin să-i felicit pe această cale că au luat campionatul. Este uman, este firesc. Felicitări! Înseamnă că sunt cei mai buni dacă au câștigat campionatul. Nu pot decât să-i felicit. Mai departe, nu e problema mea dacă vor juca cu prima echipă sau cu jucători care au jucat mai puțin. E treabă fiecăruia. Fiecare își face curat în propria ogradă și știe cel mai bine ce are de făcut.

Eu m-am uitat la partida de aseară. Nu am văzut imaginile respective (n.r: cu sărbătoarea celor de la FCSB). Le-au dat la televizor sau ce? M-am uitat la Craiova – CFR, după care am mutat și am văzut un meci din Arabia”, a mai spus Şumudică în conferinţă.