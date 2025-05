Marius Şumudică anunţă o nouă plecare de la Rapid! Decizia este definitivă: "Au închis absolut tot" - Antena Sport

Marius Şumudică devoalează problemele pe care le are Rapid. Giuleştenii s-au despărţit deja de preşedintele Viorel Moldovan care va mai figura, în mod formal, până la finalul sezonului în organigrama clubului. Antrenorul a dezvăluit o discuţie pe care a avut-o cu fostul atacant al echipei naţionale.

Marius Şumudică spune că Viorel Moldovan şi-a încheiat conturile cu cei de la Rapid. Mai mult, antrenorul glumeşte că doar el a rămas, pentru moment, în club.

Marius Şumudică, dezvăluiri despre Viorel Moldovan

Marius Şumudică scoate la iveală amănunte incredibile din interior. Preşedintele Viorel Moldovan e ca şi plecat de la Rapid. Şi antrenorul ar fi cu bagajele făcute. „Vine doar la antrenament se uită. Nu m-a implicat. Am vorbit cu el, nu m-a implicat deloc. Am înțeles că au închis absolut tot. Practic rămâne până la sfârșitul campionatului și el și-a închis conturile cu Rapid din ce am înțeles!”, a spus Marius Șumudică, citat de fanatik.ro.

Antrenorul a dezvăluit o discuţie privată avută cu Viorel Moldovan. „Nu știu, n-am întrebat. Da, mi-a fost rușine să-l întreb, nu îmi permit eu să-l întreb, e președinte, a fost președinte. Dar din ce am avut o discuție așa privată cu el între patru ochi, mi-a zis Șumi eu nu mai sunt, nu mai am. Zic ok! Da. Mai e doar Șumudică!”, a mai spus Marius Șumudică.

Cei de la Rapid sunt aproape de a rata şi ultimul obiectiv fixat în acest sezon după ce au fost eliminaţi din semifinalele Cupei României. Echipa giuleşteană mai are o mică şansă de a prinde un loc de baraj de Conference League, dar stă la mâna rezultatelor. Rapid trebuie să câştige ambele meciuri din finalul play-off-ului şi să aştepte paşii greşiţi ai adversarelor. Echipa lui Marius Şumudică mai are de jucat cu CFR Cluj pe propriul teren şi cu U Cluj, în deplasare. Primul meci e luni, de la ora 20.30.