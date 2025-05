Marius Şumudică, mesaj de ultimă oră despre despărţirea de Rapid: "Cred că s-a terminat" - Antena Sport

Există un contract. Vedem, stabilim pe mai departe. Eu am mai vrut o dată să plec, nu s-a putut. Îl înțeleg pe domnul Șucu, om de afaceri, a intrat în fotbal. Mi-a explicat că nu așa se rupe un contract. Am rămas în continuare. Am mers, am bătut la Craiova. Pe secundul meu l-am scos din groapă…

Iubesc Rapidul, dar nu pot nici eu să ajung să stau cu fiolele de medicamente prin buzunar. Ajunge! Mi-a fost de ajuns. Și eu nu sunt genul de om să aștept data de salariu. Dacă în clubul Rapid există astfel de persoane, care așteaptă data de 25 sau sună pe la club să întrebe când intră banii, că vine vacanța… ăștia ar trebui eliminați”, a spus Şumudică, citat de fanatik.ro.

Victor Angelescu, mesaj pentru Marius Şumudică

Victor Angelescu spune că încă mai crede că Rapid poate ajunge în cupele europene. Asta deşi se află la 3 puncte în spatele celor de la U Cluj cu două etape înaintea finalului sezonului. Dacă U Cluj o bate vineri pe Dinamo speranţele giuleştenilor se vor nărui. ”(n.r. despre viitorul lui Marius Șumudică la Rapid) Nu vreau să comentez. Cât mai avem șanse, nu văd de ce nu am încerca să câștigăm astea două meciuri. Trebuie să câștigăm cu CFR. Poate U Cluj nu o bate pe Dinamo, iar noi revenim acolo.