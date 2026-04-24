Marius Şumudică îi face praf pe George Puşcaş şi Cîrjan: “Nu poți să fii dintr-un Fiat Mercedes”

Universitatea Craiova a învins joi seara, la lovituri de departajare, în deplasare, scor 4-1, formaţia bucureşteană Dinamo, calificându-se în finala Cupei României.
Zeljko Kopic a decis să-l folosească titular în acest meci pe George Puşcaş. Fotbalistul nu şi-a trecut în cont vreo ocazie notabilă, iar fizic a părut depăşit. El a fost înlocuit în minutul 64 cu Pop.
Marius Şumudică a analizat jocul lui George Puşcaş. Nu a scăpat de ironiile tehnicianului nici Cătălin Cîrjan.
“Un joc mult sub așteptări. Ambele echipe în recul, în scădere de formă. În prima repriză văd pentru prima dată că Dinamo e dominată la nivel de posesie. O primă repriză a Craiovei, au încercat, dar foarte multe pase paralele și în spate la fundașii centrali. Dinamo a stat bine, probabil asta a fost tactica domnului Kopic.
Dar Dinamo, surprinzător pentru mine, elimină cea mai bună armă pe care a avut-o de când a venit domnul Kopic și anume posesia. Dinamo te toca, Dinamo din posesie te ducea. Și automat nu mai iese în relief nici Gnahore, nici Cîrjan, de care n-am auzit până în minutul 30. Nu i-am auzit numele.
Se trece peste linia de mijloc, au încercat să joace lung pe Pușcaș, care nu traversează o perioadă bună din punct de vedere fizic. Când nu joci atâta timp, nu ai nici reușite. Pe el îl ține foarte mult pe loc frica de a nu se accidenta. Nu tura motoarele la maxim. A avut nu știu câte mingii în profunzime și Screciu a fost mereu primul la minge. Aveam impresia că nu forța, nu ducea sprintul până la capăt.
Când nu ai bazele, când nu ești pregătit, nu poți să fii dintr-un Fiat Mercedes. Nu poți, nu ai cum. Nu cred că e pregătit în momentul de față. Poți să te antrenezi tu zi de zi cu grupul, dacă nu ai situații inedite pe care ți le dă jocul, nu ai cum să crești”, a declarat Marius Șumudică, pentru Fanatik.ro.
În urma victoriei, Universitatea Craiova a revenit într-o finală de Cupa României după cinci ani şi o va înfrunta pe Universitatea Cluj.
