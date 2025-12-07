Marius Șumudică l-a "făcut praf" pe Louis Munteanu după acuzațiile atacantului: "Ia demonstrează-ne, mă, tu" - Antena Sport

Închide meniul
Marius Șumudică l-a “făcut praf” pe Louis Munteanu după acuzațiile atacantului: “Ia demonstrează-ne, mă, tu”

Andrei Nicolae Publicat: 7 decembrie 2025, 14:07

Louis Munteanu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Marius Șumudică a comentat în termeni extrem de duri discursul pe care Louis Munteanu l-a avut la finalul partidei din Cupa României dintre CFR Cluj și Metaloglobus, scor 2-2. Atacantul de 23 de ani și-a critcat propriii colegi, dar și modul în care conducerea a gestionat transferul său ratat din vară.

Șumudică nu concepe cum Munteanu a putut să ofere declarațiile respective. Din punctul de vedere al fostului antrenor de la Rapid, chiar internaționalul român ar fi fost cel care trebuia să facă diferența în duelul cu Metaloglobus, în contextul în care în jurul său au fost vehiculate posibile transferuri de milioane de euro.

Louis Munteanu, atacat dur de Marius Șumudică

Antrenorul de 54 i-a oferit inclusiv un sfat atacantului din Gruia și i-a transmis că trebuie să demonstreze că poate să o “care” pe CFR în spate, mai ales la cum arată situația actuală a echipei. Ardelenii sunt pe locul 12 în campionat, la un singur punct distanță de pozițiile de baraj.

În momentul în care tu vii și îți acuzi colegii, vii cu acuzații împotriva patronatului, managerilor care au fost acolo, vii împotriva grupului și spui că suntem de valoarea lui Metaloglobus… Deci pentru mine este un lucru grav.

Bă, băiatule, dacă tu considerI că jucătorii din vestiar de acolo sunt de valoarea celor de la Metaloglobus, dacă tu ai o valoare, că zici că ai avut oferte de milioane de euro, păi de ce nu ai luat, mă, tu mingea în gură să rezolvi tu meciul cu Metaloglobus?

Ia demonstrează-ne, mă, tu, Louis Munteanu că tu duci CFR-ul în spate și tu îi spargi în două! Nea Louis Munteanu, trezește-te, să nu fie prea târziu, apucă-te și joacă fotbal, nu îți mai acuza clubul, nu îți mai acuza jucătorii și demonstrează că ai valoare“, a spus Marius Șumudică la fanatik.ro.

Pentru CFR Cluj urmează duelul din această seară cu Universitatea Craiova de la ora 20:30, transmis LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

