Marius Şumudică s-a dezlănţuit la adresa jucătorilor! Atac furibund după meci: "Am capotat, e josnic" - Antena Sport

Marius Şumudică şi-a ieşit din minţi după Dinamo-Rapid 0-0. I-a atacat dur pe jucători din cauza jocului slab al giuleştenilor. Deşi era un meci crucial pentru rapidişti, echipa a avut o evoluţie foarte slabă. Au tras un singur şut pe poartă în tot meciul.

Marius Şumudică nu îşi explică jocul slab al celor de la Rapid. Recunoaşte faptul că Rapid a capotat cu Dinamo, iar şansele de a mai prinde barajul de Conference League sunt din ce în ce mai mici.

Marius Şumudică, cuvinte dure la adresa propriei echipe

Echipa lui Marius Şumudică a scos doar un punct şi se află la 3 puncte de locul 4, ocupat de U Cluj, cu două runde înaintea finalului sezonului. „Trebuie să spunem adevărul. Ăsta e nivelul. Mereu am capotat şi nu înţeleg de ce. Acum când trebuia să luăm trei puncte am capotat. Nu înţeleg de ce ne e frică. Asta este. Mai sunt două săptămâni şi vom trage linie. Trebuie să recunoaştem. Ăsta e adevărul. Această echipă a scos maximul din ce se putea scoate”, a spus antrenorul celor de la Rapid, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Şumudică nu s-a oprit aici. Recunoaşte că echipei sale nu i-a ieşit aproape nimic în duelul de pe Arena Naţională. „Foarte puţin, nu prea puţin. Josnic. Am încercat, am schimbat jucătorii, am băgat jucători tineri, că tot mi se reproşează. Avem o grămadă de antrenori în ţara asta şi toţi ştiu fotbal. Ce să fac, dacă sunt jucători care îmi spun la pauză că nu mai pot, ce să fac? Sunt lucruri de bucătărie internă.

Nu ştiu ce s-a pierdut. Am pierdut jucători săptămâna asta. E la cald şi nu vreau să vorbesc, dar cu astfel de mentalitate, când tu îţi joci sezonul…Să ne domine Dinamo în halul ăsta, e dezolant”, a mai spus antrenorul giuleştenilor, conform sursei citate.