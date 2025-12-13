„Cadou de Crăciun”. Șefii lui Inter, gata să-i facă lui Cristi Chivu primul transfer al iernii. Jucătorul dorit - Antena Sport

Șefii lui Inter sunt gata să-i facă lui Cristi Chivu primul transfer al iernii. Oficialii nerazzurrilor poartă negocieri avansate pentru a obține semnătura lui Mario Gila, fundașul central de 25 de ani al lui Lazio.
Presa din Italia a făcut anunțul despre transferul pregătit la Inter. Italienii menționează că Cristi Chivu ar urma să primească un „cadou de Crăciun” din partea șefilor săi.
Șefii lui Inter, gata să-i facă lui Cristi Chivu primul transfer al iernii: Mario Gila
Inter e dispusă să plătească o sumă cuprinsă între 20 și 24 de milioane de euro pentru a obține semnătura stopperului de la rivala Lazio. Fundașul spaniol este cotat la suma de 30 de milioane de euro și mai are contract cu trupa din Roma până în vara lui 2027.
Mario Gila este exact profilul de fundaș central pe care Cristi Chivu îl vrea la Inter. Antrenorul român caută un stopper potrivit pentru a se adapta la sistemul cu patru fundași.
„Există un interes real de a finaliza această tranzacție încă din ianuarie. Prelungirea contractului lui Gila cu Lazio a fost blocată, din cauza unei creșteri salariale de aproximativ 500.000 de euro net.
Acest lucru o favorizează pe Inter: o ofertă de 20 de milioane de euro l-ar putea convinge pe Claudio Lotito să-l vândă. Tactic, ar fi un cadou prețios pentru Cristi Chivu: Gila e rapid, agresiv, un fundaș central modern, capabil să se adapteze perfect la o apărare în 4, așa cum își dorește antrenorul român”, au notat italienii de la internews24.com.
Mario Gila este un jucător de bază la Lazio, el evoluând în 15 meciuri în acest sezon, în toate competițiile. Fundașul are selecții și în naționalele de juniori ale Spaniei, însă nu a bifat încă nicio prezență în naționala mare a ibericilor.
