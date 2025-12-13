Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Cadou de Crăciun”. Șefii lui Inter, gata să-i facă lui Cristi Chivu primul transfer al iernii. Jucătorul dorit - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | „Cadou de Crăciun”. Șefii lui Inter, gata să-i facă lui Cristi Chivu primul transfer al iernii. Jucătorul dorit

„Cadou de Crăciun”. Șefii lui Inter, gata să-i facă lui Cristi Chivu primul transfer al iernii. Jucătorul dorit

Viviana Moraru Publicat: 13 decembrie 2025, 9:41

Comentarii
Cadou de Crăciun”. Șefii lui Inter, gata să-i facă lui Cristi Chivu primul transfer al iernii. Jucătorul dorit

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Șefii lui Inter sunt gata să-i facă lui Cristi Chivu primul transfer al iernii. Oficialii nerazzurrilor poartă negocieri avansate pentru a obține semnătura lui Mario Gila, fundașul central de 25 de ani al lui Lazio. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa din Italia a făcut anunțul despre transferul pregătit la Inter. Italienii menționează că Cristi Chivu ar urma să primească un „cadou de Crăciun” din partea șefilor săi. 

Șefii lui Inter, gata să-i facă lui Cristi Chivu primul transfer al iernii: Mario Gila

Inter e dispusă să plătească o sumă cuprinsă între 20 și 24 de milioane de euro pentru a obține semnătura stopperului de la rivala Lazio. Fundașul spaniol este cotat la suma de 30 de milioane de euro și mai are contract cu trupa din Roma până în vara lui 2027. 

Mario Gila este exact profilul de fundaș central pe care Cristi Chivu îl vrea la Inter. Antrenorul român caută un stopper potrivit pentru a se adapta la sistemul cu patru fundași.  

„Există un interes real de a finaliza această tranzacție încă din ianuarie. Prelungirea contractului lui Gila cu Lazio a fost blocată, din cauza unei creșteri salariale de aproximativ 500.000 de euro net. 

Reclamă
Reclamă

Acest lucru o favorizează pe Inter: o ofertă de 20 de milioane de euro l-ar putea convinge pe Claudio Lotito să-l vândă. Tactic, ar fi un cadou prețios pentru Cristi Chivu: Gila e rapid, agresiv, un fundaș central modern, capabil să se adapteze perfect la o apărare în 4, așa cum își dorește antrenorul român”, au notat italienii de la internews24.com. 

Mario Gila este un jucător de bază la Lazio, el evoluând în 15 meciuri în acest sezon, în toate competițiile. Fundașul are selecții și în naționalele de juniori ale Spaniei, însă nu a bifat încă nicio prezență în naționala mare a ibericilor. 

O bacterie periculoasă a fost descoperită în probele de apă de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi. Celulă de crizăO bacterie periculoasă a fost descoperită în probele de apă de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi. Celulă de criză
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Nu mai pot, mamaie!". Cum a strâns o tânără din Iaşi peste 100.000 de lei prin metoda "accidentul"
Observator
"Nu mai pot, mamaie!". Cum a strâns o tânără din Iaşi peste 100.000 de lei prin metoda "accidentul"
Cine a fost cea mai tare femeie din fotbalul mondial. A condus clubul unuia dintre cei mai cunoscuți miliardari ai lumii: „Era de o eleganță rară”
Fanatik.ro
Cine a fost cea mai tare femeie din fotbalul mondial. A condus clubul unuia dintre cei mai cunoscuți miliardari ai lumii: „Era de o eleganță rară”
9:31
Mihai Stoica a spus care e jucătorul “de Serie A” de la FCSB: “Este cel mai modest fotbalist”
9:23
VIDEOFanii olandezi ai lui Feyenoord au distrus pur şi simplu un apartament din Bucureşti! Au făcut praf tot ce le-a ieşit în cale
9:05
Două plecări de la Universitatea Craiova în iarnă. Jucătorii pe care Filipe Coelho nu-i mai vrea
8:42
Marius Șumudică știe cum se poate califica FCSB în „primăvara europeană”. Toate calculele făcute: „Nu va fi ușor”
8:28
Ilie Dumitrescu, laude pentru noua „perlă” de la FCSB: „Mă bucur cel mai mult pentru el”
8:14
Darius Olaru vrea să plece de la FCSB. Anunțul lui Giovanni Becali: „Gigi nu mai zice că e netransferabil”
Vezi toate știrile
1 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 2 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 3 Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor 4 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 5 “Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord 6 Vlad Chiricheş, OUT de la FCSB. Gigi Becali i-a anunţat plecarea după victoria cu Feyenoord: “Ne despărţim”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”