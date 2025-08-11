Gino Iorgulescu îl acuză pe Dan Șucu de ipocrizie. Comunicatul LPF: "El a beneficiat de un astfel de artificiu" - Antena Sport

Scopul modificării propuse de LPF a fost eliminarea zonei „gri” și asigurarea transparenței și corectitudinii pentru toate cluburile, indiferent de nume, palmares sau poziție în clasament.

În toamna anului trecut, dl. Dan Șucu, căruia îi port un respect deosebit pentru implicarea la Rapid și pentru eforturile de profesionalizare a fotbalului românesc, a beneficiat de un astfel de artificiu juridic în cazul jucătorului Jakub Hromada. Spre deosebire de dl. Becali, nu a solicitat atunci intervenția LPF.

A preferat să utilizeze manopera juridică oferită de rezilierea contractului cu acordul părților și încheierea unui nou contract. În baza acestui artificiu, jucătorului i-a fost atribuită pretinsa calitate de jucător nou legitimat, deși anterior se afla deja sub contract cu clubul. Acesta fusese eliminat de pe listă și, prin această procedură, a fost reintrodus, ocolindu-se astfel dispozițiile regulamentare.

Îl rog public pe dl. Șucu ca, înainte de a mă ataca, să verifice în interiorul clubului dacă nu a beneficiat, la rândul său, de practici pe care acum le-am eliminat tocmai pentru a nu mai da naștere la discuții.

Nu comentez ce interese urmăresc cei care critică această modificare, însă consider că nu putem vorbi despre moralitate și transparență atâta timp cât acceptăm și folosim portițe regulamentare atunci când ne sunt convenabile și, în același timp, clamăm lipsa de transparență tocmai când încercăm să devenim transparenți, clari și limpezi.

Modificarea propusă de LPF nu avantajează și nu dezavantajează niciun club anume. Ea asigură un cadru clar și uniform, aplicabil tuturor membrilor ligii, în spiritul fair-play-ului și al legalității.

În ciuda atacurilor, voi continua să susțin măsuri care servesc interesului general al fotbalului românesc. Mă opresc aici, deși ar mai fi multe de spus despre dl. Șucu“, s-a arătat în comunicatul de pe lpf.ro.

“Filmul” complet al implicării lui Dan Șucu în scandalul momentului din Liga 1

Finanțatorul Rapidului a fost extrem de dezamăgit de la bun început de modul în care liga a gestionat situația înregistrării lui Malcom Edjouma. Concret, conform vechii legi, dacă un jucător era scos de pe listă, așa cum a fost cazul marocanului, el nu mai putea fi reintrodus după trimiterea acesteia către LPF.

FCSB ar fi trebuit să-i încheie contractul lui Malcom Edjouma şi să-i facă ulterior altul, pentru ca mijlocaşul să fie trecut pe listă. Între timp, LPF şi FRF au decis să modifice legea, astfel că jucătorii care au contracte în curs pot fi trecuţi pe lista pentru Liga 1.

Primul pas făcut de giuleșteni a fost să vină cu un comunicat alături de cei de la Universitatea Craiova, prin care acuzau liga de favoritisme. Gigi Becali a oferit ulterior o reacție duminică seara, iar Dan Șucu a venit cu un comunicat dur pe pagina Rapidului în care a cerut inclusiv demisia lui Gino Iorgulescu.

Din nou, patronul FCSB i-a oferit o replică, iar acționarul majoritar din Giulești a ținut să continue războiul declarațiilor. Șucu l-a acuzat pe Becali că nu înțelege cum ar trebui să lucreze într-un mediu alături de toate cluburile din Liga 1 și că nu se așteaptă ca ceva să se schimbe acum la patronul din Pipera.

“Pot să înteleg, bineînțeles, până la un punct, că dl. Gigi Becali acționează doar în interesul domniei sale și nu pricepe ce înseamnă un mediu asociativ, nu înțelege că ai niște parteneri cu drepturi egale în acest patronat.

Și știm cu toții că nu se va schimba niciodată, deci nici măcar nu pot să-l acuz foarte tare… Dar să te erijezi într-un cunoscător, într-o Eminență a problemelor juridice mondiale, este deja prea mult.

Dl. Gigi Becali a încercat să-și rezolve propriul interes. Dacă nu s-a înțeles cu Edjouma, a fost mai simplu să se înțeleagă cu dl. Iorgulescu“, a declarat Dan Șucu, potrivit fanatik.ro.