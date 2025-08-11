Gino Iorgulescu îl acuză pe Dan Șucu de ipocrizie. Comunicatul LPF: "El a beneficiat de un astfel de artificiu" - Antena Sport

Închide meniul
Gino Iorgulescu îl acuză pe Dan Șucu de ipocrizie. Comunicatul LPF: “El a beneficiat de un astfel de artificiu”

Andrei Nicolae Publicat: 11 august 2025, 15:05

Gino Iorgulescu îl acuză pe Dan Șucu de ipocrizie. Comunicatul LPF: El a beneficiat de un astfel de artificiu

Gino Iorgulescu - Dan Șucu / Colaj Profimedia + Hepta

Liga 1 “fierbe” în acest moment, însă nu neapărat prin prisma partidelor care au loc în campionat, ci a contrelor dintre patroni ca urmare a controversei legate de înregistrarea lui Malcom Edjouma la FCSB. În ultimele ore au fost oferite declarații dure de către Gigi Becali, Dan Șucu, Mihai Rotaru și chiar și Gino Iorgulescu, șeful LPF, căruia i s-a cerut demisia de către patronul Rapidului.

Recent, Liga Profesionistă de Fotbal a venit cu un comunicat, în cadrul căruia președintele ei a explicat cum a ales să ia decizia respectivă care o avantajează într-adevăr pe FCSB, dar și cum Rapid a beneficiat și ea de artificiul la care puteau apela “roș-albaștrii”.

Comunicatul LPF o atacă pe Rapid

Dan Șucu a fost una dintre persoanele nemulțumite de modul în care LPF și FRF au modificat regulamentul, astfel încât Malcom Edjouma să fie înregistrat de FCSB pentru Liga 1. Patronul Rapidului a cerut inclusiv demisia lui Gino Iorgulescu de la șefia ligii, cel din urmă venind cu o primă replică acum câteva ore.

Acum, președintele de la LPF a ales o cale mai formală și a emis un comunicat prin care l-a acuzat pe Dan Șucu de ipocrizie. Concret, Iorgulescu a povestit cum și Rapid a beneficiat de artificiul la care putea apela FCSB cu Edjouma. Anul trecut, lui Jakub Hromada i-a fost reziliat contractul, după care a semnat o nouă înțelegere cu giuleștenii pentru a fi trecut pe lotul pentru Liga 1.

Iorgulescu a dezvăluit că atunci rapidiștii nu s-au sesizat și nu au mers la LPF pentru a încerca să schimbe legea respectivă. În plus, președintele ligii a spus că modificările nu au fost făcute pentru a o avantaja pe FCSB.

De la preluarea mandatului de președinte al LPF, am ales să stau departe de orice jocuri de culise sau influențe care ar putea sprijini un club în detrimentul altuia. Rolul meu este să apăr interesul general al fotbalului românesc și să asigur aplicarea corectă a regulilor pentru toate cluburile membre.

În ceea ce privește modificarea dispozițiilor ROAF referitoare la posibilitatea completării listei de 25 de jucători după începerea campionatului, doresc să fac următoarele precizări:

Am profitat de valul de dezbatere publică generat de patronul FCSB, dl. George Becali, pentru a corecta o problemă juridică existentă de mai mult timp, care a permis apariția unor artificii menite să ocolească dispoziția regulamentară.

Scopul modificării propuse de LPF a fost eliminarea zonei „gri” și asigurarea transparenței și corectitudinii pentru toate cluburile, indiferent de nume, palmares sau poziție în clasament.

În toamna anului trecut, dl. Dan Șucu, căruia îi port un respect deosebit pentru implicarea la Rapid și pentru eforturile de profesionalizare a fotbalului românesc, a beneficiat de un astfel de artificiu juridic în cazul jucătorului Jakub Hromada. Spre deosebire de dl. Becali, nu a solicitat atunci intervenția LPF.

A preferat să utilizeze manopera juridică oferită de rezilierea contractului cu acordul părților și încheierea unui nou contract. În baza acestui artificiu, jucătorului i-a fost atribuită pretinsa calitate de jucător nou legitimat, deși anterior se afla deja sub contract cu clubul. Acesta fusese eliminat de pe listă și, prin această procedură, a fost reintrodus, ocolindu-se astfel dispozițiile regulamentare.

Îl rog public pe dl. Șucu ca, înainte de a mă ataca, să verifice în interiorul clubului dacă nu a beneficiat, la rândul său, de practici pe care acum le-am eliminat tocmai pentru a nu mai da naștere la discuții.

Nu comentez ce interese urmăresc cei care critică această modificare, însă consider că nu putem vorbi despre moralitate și transparență atâta timp cât acceptăm și folosim portițe regulamentare atunci când ne sunt convenabile și, în același timp, clamăm lipsa de transparență tocmai când încercăm să devenim transparenți, clari și limpezi.

Modificarea propusă de LPF nu avantajează și nu dezavantajează niciun club anume. Ea asigură un cadru clar și uniform, aplicabil tuturor membrilor ligii, în spiritul fair-play-ului și al legalității.

În ciuda atacurilor, voi continua să susțin măsuri care servesc interesului general al fotbalului românesc. Mă opresc aici, deși ar mai fi multe de spus despre dl. Șucu“, s-a arătat în comunicatul de pe lpf.ro.

“Filmul” complet al implicării lui Dan Șucu în scandalul momentului din Liga 1

Finanțatorul Rapidului a fost extrem de dezamăgit de la bun început de modul în care liga a gestionat situația înregistrării lui Malcom Edjouma. Concret, conform vechii legi, dacă un jucător era scos de pe listă, așa cum a fost cazul marocanului, el nu mai putea fi reintrodus după trimiterea acesteia către LPF.

FCSB ar fi trebuit să-i încheie contractul lui Malcom Edjouma şi să-i facă ulterior altul, pentru ca mijlocaşul să fie trecut pe listă. Între timp, LPF şi FRF au decis să modifice legea, astfel că jucătorii care au contracte în curs pot fi trecuţi pe lista pentru Liga 1.

Primul pas făcut de giuleșteni a fost să vină cu un comunicat alături de cei de la Universitatea Craiova, prin care acuzau liga de favoritisme. Gigi Becali a oferit ulterior o reacție duminică seara, iar Dan Șucu a venit cu un comunicat dur pe pagina Rapidului în care a cerut inclusiv demisia lui Gino Iorgulescu.

Din nou, patronul FCSB i-a oferit o replică, iar acționarul majoritar din Giulești a ținut să continue războiul declarațiilor. Șucu l-a acuzat pe Becali că nu înțelege cum ar trebui să lucreze într-un mediu alături de toate cluburile din Liga 1 și că nu se așteaptă ca ceva să se schimbe acum la patronul din Pipera.

Pot să înteleg, bineînțeles, până la un punct, că dl. Gigi Becali acționează doar în interesul domniei sale și nu pricepe ce înseamnă un mediu asociativ, nu înțelege că ai niște parteneri cu drepturi egale în acest patronat.

Și știm cu toții că nu se va schimba niciodată, deci nici măcar nu pot să-l acuz foarte tare… Dar să te erijezi într-un cunoscător, într-o Eminență a problemelor juridice mondiale, este deja prea mult.

Dl. Gigi Becali a încercat să-și rezolve propriul interes. Dacă nu s-a înțeles cu Edjouma, a fost mai simplu să se înțeleagă cu dl. Iorgulescu“, a declarat Dan Șucu, potrivit fanatik.ro.

