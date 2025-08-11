Gino Iorgulescu îl acuză pe Dan Șucu de ipocrizie. Comunicatul LPF: "El a beneficiat de un astfel de artificiu" - Antena Sport

Liga 1 “fierbe” în acest moment, însă nu neapărat prin prisma partidelor care au loc în campionat, ci a contrelor dintre patroni ca urmare a controversei legate de înregistrarea lui Malcom Edjouma la FCSB. În ultimele ore au fost oferite declarații dure de către Gigi Becali, Dan Șucu, Mihai Rotaru și chiar și Gino Iorgulescu, șeful LPF, căruia i s-a cerut demisia de către patronul Rapidului.
Recent, Liga Profesionistă de Fotbal a venit cu un comunicat, în cadrul căruia președintele ei a explicat cum a ales să ia decizia respectivă care o avantajează într-adevăr pe FCSB, dar și cum Rapid a beneficiat și ea de artificiul la care puteau apela “roș-albaștrii”.
Comunicatul LPF o atacă pe Rapid
Dan Șucu a fost una dintre persoanele nemulțumite de modul în care LPF și FRF au modificat regulamentul, astfel încât Malcom Edjouma să fie înregistrat de FCSB pentru Liga 1. Patronul Rapidului a cerut inclusiv demisia lui Gino Iorgulescu de la șefia ligii, cel din urmă venind cu o primă replică acum câteva ore.
Acum, președintele de la LPF a ales o cale mai formală și a emis un comunicat prin care l-a acuzat pe Dan Șucu de ipocrizie. Concret, Iorgulescu a povestit cum și Rapid a beneficiat de artificiul la care putea apela FCSB cu Edjouma. Anul trecut, lui Jakub Hromada i-a fost reziliat contractul, după care a semnat o nouă înțelegere cu giuleștenii pentru a fi trecut pe lotul pentru Liga 1.
Iorgulescu a dezvăluit că atunci rapidiștii nu s-au sesizat și nu au mers la LPF pentru a încerca să schimbe legea respectivă. În plus, președintele ligii a spus că modificările nu au fost făcute pentru a o avantaja pe FCSB.
“De la preluarea mandatului de președinte al LPF, am ales să stau departe de orice jocuri de culise sau influențe care ar putea sprijini un club în detrimentul altuia. Rolul meu este să apăr interesul general al fotbalului românesc și să asigur aplicarea corectă a regulilor pentru toate cluburile membre.
În ceea ce privește modificarea dispozițiilor ROAF referitoare la posibilitatea completării listei de 25 de jucători după începerea campionatului, doresc să fac următoarele precizări:
Am profitat de valul de dezbatere publică generat de patronul FCSB, dl. George Becali, pentru a corecta o problemă juridică existentă de mai mult timp, care a permis apariția unor artificii menite să ocolească dispoziția regulamentară.