Matteo Duţu a ajuns în România! Motivul pentru care a ales-o pe Dinamo: "El m-a convins" - Antena Sport

Matteo Duţu a ajuns în România! Motivul pentru care a ales-o pe Dinamo: “El m-a convins”

Alex Masgras Publicat: 21 ianuarie 2026, 14:07

Matteo Duţu, la sosirea în România / Antena Sport

Matteo Duţu a ajuns în România pentru a semna cu Dinamo. Fundaşul de 20 de ani care s-a antrenat cu echipa de seniori a lui AC Milan şi evolua în Serie D a ales să bată palma cu formaţia din Ştefan cel Mare, asta după ce a mai fost dorit şi de Universitatea Craiova.

Ajuns pe aeroportul din Otopeni, Matteo Duţu a dezvăluit că a fost impresionat de suporterii lui Dinamo, dar şi de discuţiile pe care le-a avut cu Zeljko Kopic şi cei din conducerea clubului.

Matteo Duţu a ajuns în România şi a dezvăluit de ce a semnat cu Dinamo: “Am vorbit cu Kopic! El m-a convins”

În cele din urmă, el a declarat că discuţia cu Kopic a fost decisivă, antrenorul croat fiind cel care l-a convins să semneze cu Dinamo:

“Am ales Dinamo după ce am vorbit cu directorul, cu președintele și cu Mister. Am văzut suporterii, mi-au plăcut. M-au convins Mister, directorul și președintele. M-am gândit că e alegerea bună. Sper că o să ajut echipa să câștigăm meciurile și să luăm titlu. Vorbesc cu mama și cu tata limba română. Am venit în România când am putut, că-mi place.

Părinții au fost mândri, le-a plăcut oferta de la Dinamo. Au fost de acord să vin aici. Cu Musi am jucat la echipa națională, sunt prieten cu el de mai mult timp. Idolul meu a fost Nesta. Am vorbit cu Kopic. El m-a convins să o aleg pe Dinamo, mi-a spus că sunt un jucător bun, care se poate dezvolta. Am ales Dinamo și pentru Kopic”, a declarat Matteo Duţu, la sosirea în România.

Dinamo a plătit 500.000 de euro pentru aducerea lui Matteo Duţu, dar AC Milan a păstrat 50% din drepturile federative ale jucătorilor, iar formaţia din Serie A are şi o clauză de răscumpărare a fundaşului.

