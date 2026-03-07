Dan Nistor, declarația serii după FCSB - U Cluj 1-3: „Am marcat patru goluri și am bătut cu 3-1” - Antena Sport

FCSB a suferit un eșec dureros pe Arena Națională, în ultima etapă a sezonului regular din Liga 1. Formația antrenată de Elias Charalambous a pierdut clar disputa cu Universitatea Cluj, la capătul unui meci controlat de „șepcile roșii”.

Suporterii campioanei României și-au penalizat favoriții încă de la finalul primei reprize, atunci când i-au ironizat pe jucători, asta deși gruparea roș-albastră a fost cea care a deschis scorul.

Dan Nistor a spus care este obiectivul U Cluj, după accederea în play-off

FCSB a încheiat cum nu se putea mai prost sezonul regular. Campioana României a fost învinsă la București de Universitatea Cluj, care a avut parte de un Macalou în mare formă.

„Am făcut un joc foarte bun și ne bucurăm că am terminat campionatul cu o victorie. (n. r. despre Macalou) Sper să continue pe această linie și de ce să nu meargă undeva mai bine, nu se știe. Evoluează din ce în ce mai bine, nu știu cine îl vrea, decizia o ia conducerea.

Să fac o glumă, am marcat patru goluri și am bătut cu 3-1. O să fie un play-off greu și cu meciuri echilibrate. Am meritat să ne calificăm în play-off. Nu credeam acest lucru, dar am recuperat punctele și ne-am calificat în play-off. Sperăm să ajungem și în finala Cupei”, a declarat Dan Nistor, potrivit digisport.ro.