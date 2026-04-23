Mehmet Topal i-a pus gând rău FCSB-ului: „Nu avem niciun motiv să nu câștigăm”

Daniel Işvanca Publicat: 23 aprilie 2026, 16:27

Mehmet Topal / Sportpictures

Etapa a șasea de play-out vine la pachet cu un meci tare în Liga 1. FCSB va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, acesta fiind primul joc al campioanei României de la plecarea lui Mirel Rădoi.

Mehmet Topal a prefațat prin intermediul unei conferințe de presă disputa contra roș-albaștrilor și a avut un mesaj clar pentru jucătorii săi înaintea jocului.

Mehmet Topal: „Mentalitatea noastră e să jucăm doar pentru victorie”

FCSB a rămas fără antrenor principal după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, iar formația antrenată de Mehmet Topal speră să profite de acest moment psihologic pentru a ieși din zona roșie a clasamentului.

Tehnicianul „lupilor galbeni” a vorbit la conferința de presă despre disputa planificată în cursul zilei de vineri și a avut un mesaj pentru jucătorii săi.

„E o săptămână importantă și un meci greu. Știm că vom juca împotriva unei echipe puternice care a avut succes, cu un lot cu jucători de calitate, dar și ei vor juca împotriva unei echipe care are o istorie de 100 de ani, cu jucători de calitate.

Sper să fie un meci echilibrat și frumos. Mentalitatea noastră e să jucăm doar pentru victorie, asta vorbesc și cu jucătorii. Nu i-am mai bătut de 11 ani în deplasare, dar să nu uităm că vom juca împotriva unei echipe foarte puternice. O să luptăm pentru a-i învinge”.

„Sper să profităm de situația lor și să câștigăm”

„Bineînțeles că va conta că FCSB nu are antrenor și pentru noi va fi important. Dar dacă joci împotriva unei echipe cu jucători valoroși, nu prea contează. Vor avea un antrenor pe bancă, sper să profităm de situația lor și să câștigăm.

(n.r. ne spuneți că avem mereu calitate, dar suntem pe 12 și ne luptăm pentru salvarea de la retrogradare) Eu vorbesc doar în contul ultimelor 3 etape, de când am venit, și suntem primii. Uneori, se mai întâmplă să ai un lot care nu poate da randament după cum preferi tu. Dar asta e natura fotbalului, e foarte normal. Noi încercăm să schimbăm asta, avem jucători cu calitate. Obiectivul nostru este victoria la fiecare joc.

(n.r. ar fi o surpriză mare ca Petrolul să câștige la FCSB?) Voi trebuie să spuneți asta. De 11 ani nu am mai câștigat cu FCSB în deplasare. Suporterii au așteptări de la echipă și noi avem, nu avem niciun motiv să nu câștigăm. Asta depinde numai de noi”, a declarat Mehmet Topal, la conferința de presă.

