Mehmet Topal i-a pus gând rău FCSB-ului: „Nu avem niciun motiv să nu câștigăm”

Etapa a șasea de play-out vine la pachet cu un meci tare în Liga 1. FCSB va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, acesta fiind primul joc al campioanei României de la plecarea lui Mirel Rădoi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mehmet Topal a prefațat prin intermediul unei conferințe de presă disputa contra roș-albaștrilor și a avut un mesaj clar pentru jucătorii săi înaintea jocului.

Mehmet Topal: „Mentalitatea noastră e să jucăm doar pentru victorie”

FCSB a rămas fără antrenor principal după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, iar formația antrenată de Mehmet Topal speră să profite de acest moment psihologic pentru a ieși din zona roșie a clasamentului.

Tehnicianul „lupilor galbeni” a vorbit la conferința de presă despre disputa planificată în cursul zilei de vineri și a avut un mesaj pentru jucătorii săi.

„E o săptămână importantă și un meci greu. Știm că vom juca împotriva unei echipe puternice care a avut succes, cu un lot cu jucători de calitate, dar și ei vor juca împotriva unei echipe care are o istorie de 100 de ani, cu jucători de calitate.