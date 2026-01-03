Meme Stoica a anunţat ce se întâmplă cu transferul lui Tănase în China - Antena Sport

Florin Tănase a avut o ofertă din China, cu un salariu de 1,3 milioane de euro, l-a sunat pe Gigi Becali să-l lase să plece, dar latifundiarul s-a enervat. Ce a urmat? Tănase ar fi refuzat oferta, iar Meme Stoica spune că jucătorul nu a anunţat pe nimeni de vreo plecare.

Contractul dintre Tănase şi echipa patronată de Gigi Becali expiră la vară, însă înţelegerea va fi prelungită în cazul în care roş-albaştrii vor câştiga titlul.

“N-a vrut să plece în China. Dacă voia să plece, era deja în China. Tănase are un contract care îi permite ca, în orice perioadă de transferuri, să plece. Şi a primit o ofertă din China, asta a fost discuţia, atât. Noi plecăm în cantonament, nu a anunţat pe nimeni că nu vine, lotul de 29 e deja anunţat.

Se ştie că Dawa va ajunge cu o zi mai târziu, i s-a anulat un zbor. Băieţii de la Cupa Africii nu vin, o să aibă pauză după”, a spus Mihai Stoica, pentru Prima Sport.