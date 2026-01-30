Închide meniul
Gigi Becali a remarcat doi jucători după FCSB - Fenerbahce 1-1: "Din vremurile mai bune" - Antena Sport

Gigi Becali a remarcat doi jucători după FCSB – Fenerbahce 1-1: "Din vremurile mai bune"

Gigi Becali a remarcat doi jucători după FCSB – Fenerbahce 1-1: “Din vremurile mai bune”

Andrei Nicolae Publicat: 30 ianuarie 2026, 0:29

Gigi Becali a remarcat doi jucători după FCSB – Fenerbahce 1-1: Din vremurile mai bune

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Profimedia

Gigi Becali a acordat declarații după egalul dintre FCSB și Fenerbahce și a numit cei doi jucători pe care i-a remarcat pe Arena Națională. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că a apreciat evoluțiile lui Mihai Lixandru și Mamadou Thiam.

FCSB și Fenerbahce au remizat la București în ultima etapă de Europa League, scor 1-1, la capătul unui meci în care roș-albaștrii au prestat un joc solid. În ciuda jocului bun, campioana en-titre a României a fost eliminată din competiție, după ce a terminat pe locul 27.

Lixandru și Thiam, remarcații lui Becali

După fluierul final al partidei de la București, Gigi Becali a vorbit în cadrul unei intervenții atât despre jucătorii ale căror prestații nu l-au satisfăcut, cât și despre cei care l-au impresionat. Patronul i-a lăudat în acest sens pe Lixandru, care i-a adus aminte de forma lui bună, dar și pe Mamadou Thiam, la care a remarcat spiritul său combativ.

(n.r: Cine v-a plăcut) Cred că Lixandru, mi-a plăcut de el. Faptul că a ţinut mijlocul terenului. Am văzut un Lixandru din vremurile mai bune, că ia faţa adversarului.

Şi Thiam. S-a luptat, să joci cu ăştia, jucători de sute de milioane“, a spus Becali, potrivit digisport.ro.

Pentru FCSB, urmează o luptă extrem de aprigă pentru obținerea unui loc de play-off și pentru accederea în fazele eliminatorii ale Cupei României.

1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 2 FotoE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate 3 Ștefan Baiaram, transfer în Germania. Mutarea carierei pentru jucătorul Universității Craiova 4 Denis Alibec semnează și pleacă de la FCSB! Echipa care îl transferă pe atacantul renegat de Gigi Becali 5 “Gigi Becali ar plăti oricât”. Mihai Stoica, detalii despre noul transfer pregătit la FCSB 6 Dennis Politic, titular în meciul cu Fenerbahce! Cum arată echipa FCSB-ului
