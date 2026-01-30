Gigi Becali a remarcat doi jucători după FCSB - Fenerbahce 1-1: "Din vremurile mai bune" - Antena Sport

Gigi Becali a acordat declarații după egalul dintre FCSB și Fenerbahce și a numit cei doi jucători pe care i-a remarcat pe Arena Națională. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că a apreciat evoluțiile lui Mihai Lixandru și Mamadou Thiam.
FCSB și Fenerbahce au remizat la București în ultima etapă de Europa League, scor 1-1, la capătul unui meci în care roș-albaștrii au prestat un joc solid. În ciuda jocului bun, campioana en-titre a României a fost eliminată din competiție, după ce a terminat pe locul 27.
Lixandru și Thiam, remarcații lui Becali
După fluierul final al partidei de la București, Gigi Becali a vorbit în cadrul unei intervenții atât despre jucătorii ale căror prestații nu l-au satisfăcut, cât și despre cei care l-au impresionat. Patronul i-a lăudat în acest sens pe Lixandru, care i-a adus aminte de forma lui bună, dar și pe Mamadou Thiam, la care a remarcat spiritul său combativ.
“(n.r: Cine v-a plăcut) Cred că Lixandru, mi-a plăcut de el. Faptul că a ţinut mijlocul terenului. Am văzut un Lixandru din vremurile mai bune, că ia faţa adversarului.
Şi Thiam. S-a luptat, să joci cu ăştia, jucători de sute de milioane“, a spus Becali, potrivit digisport.ro.
Pentru FCSB, urmează o luptă extrem de aprigă pentru obținerea unui loc de play-off și pentru accederea în fazele eliminatorii ale Cupei României.
