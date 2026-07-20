„Merităm să fim aici”. Florin Maxim, mândru de jucătorii săi după revenirea Corvinului în Liga 1

Florin Maxim a avut un discurs dezinvolt după ce echipa sa, Corvinul Hunedoara, a revenit în Liga 1 după 34 de ani cu o victorie în meciul cu Csikszereda. Antrenorul „corbilor” este de părere că elevii săi ar trebui să fie mândri că au dus echipa în primul eșalon și le-a cerut să se bucure de partidele pe care le dispută pe gazon.
Corvinul Hunedoara a învins-o pe Csikszereda cu scorul de 3-0 la primul meci disputat în Liga 1 după o absență de 34 de ani. Fabry, Pîrvulescu și Ribeiro au semnat golurile care au adus cele trei puncte în tabăra lui Florin Maxim.
Declarațiile oferite de Florin Maxim după debutul în Liga 1
După meci, la flash-interviu și-a făcut apariția Florin Maxim, antrenorul Corvinului, care a vorbit despre ce le-a cerut elevilor săi de la acest sezon. Antrenorul de 45 de ani își propune ca echipa sa să evolueze dezinvolt indiferent de circumstanțe.
Maxim a vorbit de asemenea atât despre partida propriu-zisă de la Arad, dar și despre duelul care urmează pentru nou-promovată, cel cu Farul din deplasare.
„O primă repriză bună, au lipsit golurile. E bine că am stat în joc, nu le-am dat posibilități să ne prindă pe acele tranziții pozitive. Echipa a arătat bine, nu avem accidentați, suntem ok.
După pauză, băieții au fost mai dezinvolți. Trebuie să ne bucurăm de aceste meciuri. Merităm să fim aici în Liga 1 și trebuie să profităm de fiecare moment. Nu avem nicio presiune pe noi și asta încerc să le transmit și eu, și staff-ul meu, jucătorilor.
Vor fi meciuri în care probabil nu ne vor ieși lucrurile așa cum am stabilit. Trebuie să fim demni, să facem ce ne propunem la antrenament și să nu aibă nimeni ce să ne reproșeze. Am venit la Corvinul din Liga a 3-a, așteptam acest moment și voiam să fie așa, cu o victorie.
De mâine începem să pregătim meciul. I-am văzut și contra celor de la ‘U’, au o echipă incomodă, propune fotbal, pe domnul Sabău l-am avut antrenor la Poli Timișoara, știu cât de minuțios pregătește meciurile„, a spus Maxim, conform digisport.ro.
Pentru Corvinul urmează un duel cu Farul Constanța în deplasare, în timp ce Csikszereda va da piept cu FCSB pe teren propriu.
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