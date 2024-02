Mesajul lui Elias Charalambous pentru Andrea Compagno, după ce atacantul italian a plecat de la FCSB în China - Antena Sport

Reclamă

Andrea Compagno va primi un salariu fabulos în China

AndreaCompagno s-a înţeles pentru un contract pe doi ani cu Tianjin. Salariul pe care îl va încasa este uriaş. Chinezii îi vor achita 900.000 de dolari (n.r. 850.000 de euro) pe sezon!

Este o lovitură financiară de proporţii pe care o va da Andrea Compagno. La FCSB, atacantul primea 180.000 de euro pe sezon. Italianul a fost dorit şi de Konyaspor, dar salariul propus de turci era mai mic. Este şi motivul pentru care a ales China, în condiţiile în care FCSB ar fi primit 450.000 de euro de la Konyaspor.

Gigi Becali a avut prima reacţie şi a dezvăluit că nu regretă că l-a vândut cu o sumă infimă pe atacantul cotat la 2.3 milioane de euro de Transfermarkt.

„L-am dat cu 120.000 de euro. Ce am pierdut, nu am pierdut nimic… asta este la fotbal, nu contează. (Reporter: Luaţi alt atacant la FCSB?) Ce atacant? Nu iau niciun atacant. Am echipă, spulber tot! Dacă nu aveam echipă, da. Nici nu am unde să îi bag. Am trei atacanţi, am echipă, spulber tot! La revedere până în vară!„, a declarat Gigi Becali în exclusivitate pentru AS.ro.

Florinel Coman, David Miculescu, Luis Phelipe şi Alexandru Băluţă sunt jucătorii de la FCSB care pot juca pe postul de vârf împins.

Cei de la FCSB aveau opţiunea de a-i prelungi contractul în vară pentru încă doi ani, iar salariul italianului ar fi crescut în primul an până la 20.000 de euro lunar, iar în al doilea la 25.000 de euro. Andrea Compagno ajunsese rezervă la FCSB. Astfel, în acest sezon a reuşit 4 goluri în cele 23 de meciuri pe care le-a adunat în toate competiţiile.

