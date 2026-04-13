Metaloglobus – Csikszereda 0-1. Victorie uriaşă pentru oaspeţi. Ciucanii au ieşit din zona roşie

Alex Masgras Publicat: 13 aprilie 2026, 17:53

Metaloglobus – Csikszereda 0-1. Victorie uriaşă pentru oaspeţi. Ciucanii au ieşit din zona roşie

Metaloglobus - Csikszereda / Sport Pictures

Csikszereda FK a învins luni, în deplasare, scor 1-0, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a patra din play-out-ul Superligii.

Metaloglobus a controlat prima parte a reprizei întâi, fără însă să bifeze vreo ocazie importantă, iar prima oportunitate de gol importantă a aparţinut oaspeţilor, în minutul 20, când Gavrilaş a respins la lovitura de cap a lui Eppel. Arbitrul Ovidiu Robu a dictat penalty, în minutul 26, la faultul lui Mike Cestor asupra lui Eppel, iar jucătorul maghiar a fost şi cel care a transformat lovitura de pedeapsă, în minutul 28.

Metaloglobus – Csikszereda 0-1

Tot Marton Eppel a rămas jucătorul periculos pentru apărarea gazdelor, dar şutul său, din minutul 50, a trecut puţin pe lângă poarta lui Gavrilaş. Metaloglobus a bifat două ocazii în numai trei minute. Mai întâi Pap a respins şutul lui Purece, în minutul 62, iar în minuyul 65 goalkeeperul ciucanilor a intervenit şi la lovitura de cap a lui Sabater. Gazdele nu au reuşit însă să schimbe tabela de marcaj şi Metaloglobus – Csikszereda s-a terminat 0-1, chiar dacă Abbey a avut şi el o ocazie mare în minutul 79.

Cu această victorie, Csikszereda a ajuns la 23 de puncte şi este pe locul 5 în play-out, în timp ce nou-promovata Metaloglobus este ultima, cu 10 puncte, şi echipa lui Florin Bratu pare condamnată să revină în liga secundă.

METALOGLOBUS: Gavrilaş – Ţîrlea, A. Camara, Cestor, A. Sava (R. Neacşu 46) – Bruno Carvalho, Sabater (Abbey 78) – Liş (Al. Irimia 66), Purece, Zakir (Ely Fernandes 78) – Huiban (Visic 66). ANTRENOR: Florin Bratu

CSIKSZEREDA: E. Pap – Paszka, Hegedus, Palmeş, Trif – Veres, B. Vegh (Duzinszki 46) – Anderson Ceara (Loeper 81), Kleinheisler (Gustavinho 19), Bota (E. Bodo 73) – Eppel (Z. Nagy 73). ANTRENOR: Robert Ilyeş

Cartonaşe galbene: Cestor 26, Neacşu 60 / –

Arbitri: Ovidiu Robu – Mihăiţă Necula, Alexandru Filip

Arbitri VAR: Radu Petrescu – Claudiu Marcu

 

