Metaloglobus - Oţelul 0-1. Gălăţenii rămân în cursa pentru play-off - Antena Sport

Oțelul Galați rămâne în cursa pentru un loc de play-off, după succesul cu scorul de 1-0 obținut la Clinceni, în fața celor de la Metaloglobus București.
Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 30 de Conrado, dintr-un penalty controversat acordat de centralul Horia Mladinovici. Faza a fost analizată la VAR timp de cinci minute.
Metaloglobus – Oţelul 0-1
Final de meci!
Min. 46: Start în repriza a doua!
Pauză la Clinceni!
Min. 30: Metaloglobus – Oţelul 0-1! Conrado a deschis scorul, din penalty.
Min. 28: Penalty pentru Oţelul! Centralul a dictat lovitură de la 11 metri după 5 minute de analiză VAR, pentru un fault asupra lui Bană, după ce anterior dăduse lovitură liberă.
Min. 1: A început meciul!
Echipele de start:
Metaloglobus (4-4-2): Gavrilaș – Țîrlea, Dumitru, Bădescu, Sava – D. Irimia, Carvalho, Sabater, A. Irimia – Abbey, Huiban
Rezerve: Nedelcovici – Cestor, Neacșu, Ghimfuș, Visic, A. Gheorghe, Celaj, Toutou, D. Popa
Antrenor: Mihai Teja
Oțelul Galați (4-2-3-1): Dur-Bozoancă – Zhelev, Lopes, Iacob, Kazu – Lameira, Paz – Bană, Lopes, Conrado – Debeljuh
Rezerve: I. Popescu, Ursu – E. Neicu, C. Neicu, Bordun, Chira, Postelnicu, Ciobanu, Sandu, Patrick
Antrenor: Laszlo Balint
Arbitru: Horia Mladinovici
Asistenți: Andrei Constantinescu și Valentin Dumitru
Arbitru VAR: Lucian Rusandu
Asistent VAR: Claudiu Marcu
Rezervă: Ana Maria Terteleac
Observator: Adrian Vidan
În tur, Oţelul s-a impus fără emoţii, cu 4-0, după ce a condus-o pe Metaloglobus cu 3-0 la pauză. Andrezinho a deschis scorul în minutul 7, apoi a urmat dubla lui Lameira, care a marcat în minutele 40 şi 45. Denis Bordun a închis tabela în repriza secundă, marcând în minutul 75.
