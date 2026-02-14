Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Metaloglobus - Oţelul 0-1. Gălăţenii rămân în cursa pentru play-off - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Metaloglobus – Oţelul 0-1. Gălăţenii rămân în cursa pentru play-off

Metaloglobus – Oţelul 0-1. Gălăţenii rămân în cursa pentru play-off

Bogdan Stănescu Publicat: 14 februarie 2026, 16:28

Comentarii
Metaloglobus – Oţelul 0-1. Gălăţenii rămân în cursa pentru play-off

Metaloglobus - Oțelul / SPORT PICTURES

Oțelul Galați rămâne în cursa pentru un loc de play-off, după succesul cu scorul de 1-0 obținut la Clinceni, în fața celor de la Metaloglobus București.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 30 de Conrado, dintr-un penalty controversat acordat de centralul Horia Mladinovici. Faza a fost analizată la VAR timp de cinci minute.

Metaloglobus – Oţelul 0-1

Final de meci! 

Min. 46: Start în repriza a doua!

Pauză la Clinceni! 

Reclamă
Reclamă

Min. 30: Metaloglobus – Oţelul 0-1! Conrado a deschis scorul, din penalty.

Min. 28: Penalty pentru Oţelul! Centralul a dictat lovitură de la 11 metri după 5 minute de analiză VAR, pentru un fault asupra lui Bană, după ce anterior dăduse lovitură liberă.

Min. 1: A început meciul!

Dragostea și creierul: de la euforia îndrăgostirii la durerea despărțirii. Ce se întâmplă în corp când iubimDragostea și creierul: de la euforia îndrăgostirii la durerea despărțirii. Ce se întâmplă în corp când iubim
Reclamă

Echipele de start:

Metaloglobus (4-4-2): Gavrilaș – Țîrlea, Dumitru, Bădescu, Sava – D. Irimia, Carvalho, Sabater, A. Irimia – Abbey, Huiban
Rezerve: Nedelcovici – Cestor, Neacșu, Ghimfuș, Visic, A. Gheorghe, Celaj, Toutou, D. Popa
Antrenor: Mihai Teja

Oțelul Galați (4-2-3-1): Dur-Bozoancă – Zhelev, Lopes, Iacob, Kazu – Lameira, Paz – Bană, Lopes, Conrado – Debeljuh
Rezerve: I. Popescu, Ursu – E. Neicu, C. Neicu, Bordun, Chira, Postelnicu, Ciobanu, Sandu, Patrick
Antrenor: Laszlo Balint

Arbitru: Horia Mladinovici
Asistenți: Andrei Constantinescu și Valentin Dumitru
Arbitru VAR: Lucian Rusandu
Asistent VAR: Claudiu Marcu
Rezervă: Ana Maria Terteleac
Observator: Adrian Vidan

În tur, Oţelul s-a impus fără emoţii, cu 4-0, după ce a condus-o pe Metaloglobus cu 3-0 la pauză. Andrezinho a deschis scorul în minutul 7, apoi a urmat dubla lui Lameira, care a marcat în minutele 40 şi 45. Denis Bordun a închis tabela în repriza secundă, marcând în minutul 75.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unui american care mânâncă pentru prima dată şorici: "Românii ştiu ce fac"
Observator
Reacţia unui american care mânâncă pentru prima dată şorici: "Românii ştiu ce fac"
Apariție de milioane pentru Georgina Rodriguez. A făcut spectacol fără să spună un cuvânt
Fanatik.ro
Apariție de milioane pentru Georgina Rodriguez. A făcut spectacol fără să spună un cuvânt
17:19
AC Milan i-a stabilit prețul lui Andrei Coubiș! Cât trebuie să plătească U Cluj pentru a-l transfera definitiv
17:01
„Va fi un record”. Laszlo Balint anunță o luptă teribilă pentru calificarea în play-off, după victoria Oțelului
16:45
Moment istoric la Jocurile Olimpice de iarnă. Prima medalie de aur cucerită de un sportiv din America de Sud
16:35
Vitoria Guimaraes – Estrela Amadora LIVE VIDEO (20:00). Duel între Tony Strata și Ianis Stoica în Liga Portugal
16:27
UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii
16:13
„Ne merităm soarta”. Ion Crăciunescu l-a „distrus” pe Kyros Vassaras, după gafa uriașă a lui Radu Petrescu
Vezi toate știrile
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş! 3 Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: “Sunt ca la 20 de ani”. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă 4 Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul – Argeş 2-1 5 UPDATEMihai Stoica neagă că a rămas fără permis de conducere: “Nu mi-a fost reținut carnetul” 6 Gigi Becali mai pierde un jucător. O fostă campioană a Suediei a făcut ofertă
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi