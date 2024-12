"Mi-aș dori să plece!" Mihai Stoica, anunț despre viitorul lui Darius Olaru la FCSB! Ce se întâmplă cu vedeta lui Gigi Becali - Antena Sport

A refuzat oferte şi e posibil să le refuze în continuare. Dar probabil o sa vină la un moment dat ceva greu de refuzat.

Mi-aş dori să plece (n.r. pentru el), chiar dacă este cel mai în formă jucător al nostru şi căpitanul de echipă, dar avem jucători care-l pot înlocui. Aşa cum am demonstrat că am făcut super performanţe în Europa fără Coman”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.

Darius Olaru vrea să plece de la FCSB

Darius Olaru a fost desemnat mijlocaşul anului la Gala AFAN. După ce şi-a primit premiul, Darius Olaru a vorbit despre mai multe lucruri, printre care şi dorinţa lui de a face pasul la o echipă mai puternică decât FCSB.

Olaru a analizat şi grupa României din preliminariile World Cup 2026. Antena va difuza în exclusivitate World Cup 2026 şi World Cup 2030 şi va transmite şi meciurile naţionalei din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

„Mă bucur că am văzut foarte mulţi colegi în această seară aici, lângă mine. Sperăm să ne facem treaba la fel de bine în continuare şi, de ce nu, la anul să ne regăsim în aceeaşi formulă. Poate chiar mai mulţi să fim.

Pentru mine a fost un an perfect. Cred că şi pentru colegii mei. Am obţinut titlul după atâţia ani, avem un parcurs foarte bun şi în Europa şi, pe lângă, am mai fost şi la EURO şi am avut rezultate bune.

Încă nu ne-am terminat treaba, eu mă gândesc la primele locuri şi voi face tot ce depinde de mine ca să fim acolo. (n.r: Te pregăteşti pentru America) Aşa este. Îi aşteptăm să ne facă costume şi pentru America.

O grupă la prima vedere accesibilă, dar e clar că toate meciurile o să fie grele. Trebuie să începem bine. Putem să ne calificăm (n.r: Crezi că 2025 va veni cu un transfer pentru tine?) Nu ştiu sigur. Mi-aş dori, dar în acelaşi timp ştiu că mai am treabă de făcut aici. Voi vedea ce va fi în viitorul apropiat.

(n.r: Un campionat de vis) Nu vreau să aleg un campionat. Voi vedea dacă voi avea ceva oferte, voi analiza foarte bine, dar până atunci gândul îmi este aici. (n.r: Ce campionat îţi place ţie?) Premier League, dar în Premier League e foarte greu să ajungi. Dar cine ştie?”, a spus Darius Olaru.