„Mi-e teamă cu Drita fără el”. Marius Șumudică a numit cel mai bun jucător al FCSB-ului: „El e liderul” - Antena Sport

„ Execuția lui Tănase a fost extraordinară. Eu am spus și repet că el este cel mai bun jucător al FCSB-ului în momentul de față și un câștig pentru echipa națională. Marchează și acolo și joacă foarte bine indiferent câte minute i se dau.

Deci nici nu se pune problema. Tănase este numărul unu în momentul de față și mi-e tare frică fiindcă va fi suspendat următoarele două jocuri, Olaru nu este următorul joc. Practic ei sunt privați de această poziție de inter”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

Florin Tănase, atac la adresa arbitrajului după 3-4 cu Dinamo

Florin Tănase a oferit prima reacție după Dinamo – FCSB 4-3. Jucătorul campioanei a venit cu un atac la adresa arbitrajului, după înfrângerea din derby.

“Atmosfera nu are cum să fie bună. Am pierdut din nou. Facem prea multe greșeli pentru a putea câștiga, plus foarte multe greșeli ale arbitrilor împotriva noastră. Nu îi mai înțeleg, săracii de ei. Te doare capul. Ăla e penalty? Nici nu a căzut, nu a cerut!