"Ce nenorocire!" Mihai Stoica a lansat scenariul pentru Dinamo - FCSB, iar Andrei Nicolescu a venit cu soluţia: "Foarte bine" - Antena Sport

“Ce nenorocire!” Mihai Stoica a lansat scenariul pentru Dinamo – FCSB, iar Andrei Nicolescu a venit cu soluţia: “Foarte bine”

Alex Masgras Publicat: 17 decembrie 2025, 8:22

Mihai Stoica / Sport Pictures

Mihai Stoica şi Andrei Nicolescu, cei doi conducători de la FCSB şi Dinamo, şi-au strigat, din nou, nemulţumirile legate de faptul că Arena Naţională va fi indisponibilă în luna mai pentru meciurile de fotbal, atunci când vor avea loc ultimele partide din play-off-ul Ligii 1.

Motivul este foarte simplu. Metallica şi Iron Maiden vor veni la Bucureşti. Dacă americanii vor concerta pe 13 mai, trupa britanică va susţine concertul pe 28 mai, ceea ce face imposibilă organizarea de meciuri pe cel mai mare stadion al ţării în perioada respectivă. Şi vara aceasta, Arena Naţională a fost ocupată de alte evenimente extrasportive.

Mihai Stoica, revoltat de închiderea Arenei Naţionale în luna mai: “E strigător la cer”

Chiar dacă nu este prima oară când se plânge de acest lucru, Mihai Stoica a venit acum cu un scenariu în care Dinamo şi FCSB ar urma să joace în play-off cu titlul pe masă. Acesta susţine că, în cazul în care “câinii” vor fi gazde, atunci singura variantă din Bucureşti este stadionul Arcul de Triumf, cu o capacitate de 7500 de locuri.

“Îți dai seama ce nenorocire va fi? Rapid și Dinamo sunt clar în play-off, poate ajungem și noi. Și nu se va putea juca pe Arena Națională decât în prima parte! E strigător la cer ce se întâmplă! Stadionul va fi închis toată vara, până în toamnă.

O situație ipotetică: există posibilitatea ca Dinamo – FCSB să se joace pentru titlu, în ultima sau penultima etapă, pe Arcul de Triumf, pe un teren în dâmburi. Există posibilitatea asta. Sau în alt oraș”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

Zâmbind, Andrei Nicolescu a intervenit şi a găsit deja o soluţie: “Dacă se joacă Dinamo – FCSB pentru titlu, jucăm la Sibiu!”, iar Mihai Stoica a părut mulţumit de acest scenariu: “La Sibiu, foarte bine. Sunt sibian, am foarte multe relații”.

După 20 de etape disputate din sezonul regulat al Ligii 1, Dinamo se află pe locul 2, cu 38 de puncte, la un singur punct în spatele liderului Rapid. De partea cealaltă, FCSB se află pe locul 9, cu 28 de puncte.

