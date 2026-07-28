Gigi Becali, la un pas să realizeze un nou transfer la FCSB. De ce depinde mutarea: „Mai vrem un singur jucător”

Mihai Stoica şi Gigi Becali, la un meci / Hepta

Gigi Becali e gata să facă un nou transfer la FCSB. Mihai Stoica a oferit ultimele detalii, dezvăluind că e lista roş-albaştrilor mai este un singur jucător.

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Oficialul de la FCSB a dezvăluit că transferul depinde de eventuala calificare a echipei în grupa principală de Conference League. Roş-albaştrii au pierdut manşa tur cu FK Auda, scor 2-3, din turul doi preliminar al competiţiei.

Gigi Becali, la un pas să realizeze un nou transfer la FCSB

Mihai Stoica a declarat că se poartă negocieri pentru aducerea unui nou jucător la FCSB, în această perioadă de mercato. Acesta a transmis că aşteaptă să primească aprobarea pentru realizarea mutării, dacă echipa va merge mai departe în Conference League.

„Noi mai vrem un singur jucător. Trebuie să aștept să primesc OK-ul. Dacă îl primesc, după aceea… Aștept să vedem. Depinde. Trebuie să primesc undă verde.Noi suntem calificați. Indubitabil, depinde de calificare.

Mi-a zis cineva că sunt egale cotele la calificare. Sunt speriat de arbitrajul din tur”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.