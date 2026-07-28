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Ultima decizie luată de Mihai Rotaru în privinţa transferului lui Ştefan Baiaram. Ce se întâmplă cu vedeta Craiovei

Viviana Moraru Publicat: 28 iulie 2026, 9:44

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Ultima decizie luată de Mihai Rotaru în privinţa transferului lui Ştefan Baiaram. Ce se întâmplă cu vedeta Craiovei

Ştefan Baiaram, la Universitatea Craiova/ Sport Pictures

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Ştefan Baiaram (23 de ani) e aproape de o plecare de la Universitatea Craiova, în această vară. Mijlocaşul oltenilor este dorit în Belgia, de cei de la Anderlecht.

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Universitatea Craiova este cu gândul la returul cu Levski Sofia din turul doi preliminar din Champions League. Astfel, oltenii vor să reia negocierile cu belgienii după partida cu campioana Bulgariei, mai ales în cazul unei calificări în turul trei al competiţiei supreme din Europa.

Mihai Rotaru vrea şapte milioane de euro în schimbul transferului lui Ştefan Baiaram

După ce a refuzat prima ofertă făcută de Anderlecht, de aproape cinci milioane de euro pentru Ştefan Baiaram, Mihai Rotaru i-a decis noul preţ al jucătorului. Concret, conform iamsport.ro, acţionarul oltenilor vrea să obţină suma de şapte milioane de euro în schimbul vedetei echipei sale.

Iniţial, Anderlecht a oferit suma de 4,25 milioane de euro în schimbul lui Ştefan Baiaram. Dacă Universitatea Craiova ar fi acceptat oferta, atunci mijlocaşul ar fi semnat un contract valabil până în 2030 cu belgienii.

Ştefan Baiaram şi-a exprimat, în mai multe rânduri, dorinţa de a prinde un transfer într-un campionat mai puternic, după eventul reuşit cu Universitatea Craiova. În sezonul trecut, mijlocaşul a fost dorit şi de turcii de la Başakşehir, oltenii refuzând oferta de cinci milioane de euro pe care aceştia au înaintat-o.

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Ştefan Baiaram este cotat la suma de cinci milioane de euro, conform site-urilor de specialitate. Mijlocaşul mai are contract cu oltenii până în vara lui 2028.

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