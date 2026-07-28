Novak Djokovic şi Aryna Sabalenka fac echipă la US Open! Cum arată tabloul

Novak Djokovic şi Aryna Sabalenka sunt principalele atracţii ale probei de dublu mixt din cadrul US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al sezonului din circuitul profesionist de tenis, care nu îl va avea anul acesta în prim-plan pe spaniolul Carlos Alcaraz, au anunţat organizatorii, citaţi de EFE.

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Pentru al doilea an consecutiv, turneul de la Flushing Meadows îşi propune să atragă cele mai mari vedete din circuit, care nu evoluează în mod frecvent la dublu mixt, cu un format de două zile în săptămâna premergătoare tabloului principal, meciuri rapide şi premii totale de un milion de dolari.

Novak Djokovic şi Aryna Sabalenka fac echipă la US Open la dublu mixt

Italienii Sara Errani şi Andrea Vavassori, mari specialişti la mixt, care au câştigat finala din 2025 împotriva polonezei Iga Swiatek şi a danezului Casper Ruud, vor reveni şi vor concura împreună din nou anul acesta.

Alte perechi notabile sunt cele formate din kazaha Elena Rybakina şi americanul Taylor Fritz, ruşii Mirra Andreeva şi Andrey Rublev, precum şi cea compusă din germanul Alexander Zverev şi americanca Taylor Townsend.

Vor face, de asemenea, pereche japonezii Naomi Osaka şi Kei Nishikori, la doar câteva săptămâni înainte de retragerea lui Nishikori din activitate, prevăzută la Openul Japoniei.