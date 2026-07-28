Cine e favorit să preia naţionala Italiei, după scandalul uriaş. Antrenorul dorit cu insistenţă

Italienii au dezvăluit cine e favorit să preia naţionala Italiei, după scandalul uriaş. Andrea Pirlo a fost aproape să fie numit pe banca Squadrei Azzurra, fiind dorit de directorul sportiv Paulo Maldini şi de consilierul lui, Leonardo.
Cu toate acestea, cei doi au produs un „cutremur” la nivelul Federaţiei şi au demisionat, dat fiind faptul că Pirlo a fost refuzat de italieni din cauza legăturilor cu Rusia. Maldini şi Leonardo au renunţat la funcţiile lor la doar 16 zile după ce au fost numiţi.
Roberto Mancini, favorit să preia naţionala Italiei după scandalul uriaş
După ce Andrea Pirlo a ieşit astfel din vederile oficalilor italieni, un alt nume a fost pus în capul liste. Roberto Mancini a devenit favorit să preia Squadra Azzurra, fiind alesul lui Giovanni Malago, preşedintele Federaţiei, notează jurnalistul Gianluca Di Marzio.
Roberto Mancini a devenit liber de contract în această vară, după ce s-a despărţit de Al-Sadd, formaţie din prima ligă din Qatar. Antrenorul de 61 de ani a mai fost selecţionerul Italiei în perioada iulie 2018 – august 2023, cucerind titlul european în 2021.
După plecarea de pe banca naţionalei italiene, Mancini a devenit selecţionerul Arabiei Saudite. El i-a pregătit pe saudiţi în perioada august 2023 – octombrie 2024, iar la un an distanţă, a preluat-o pe Al-Sadd.
Dacă informaţiile publicate de italieni se vor concretiza, atunci Roberto Mancini îşi va începe noul mandat pe banca Italiei în septembrie, cu meciurile din Liga Naţiunilor. În primul duel, Squadra Azzurra va întâlni Belgia.
Recent, Giovanni Malago a oferit declaraţii despre viitorul selecţioner al Italiei. După ce l-a refuzat pe Andrea Pirlo, preşedintele Federaţiei Italiene a transmis că noul antrenor va fi numit marţi, 28 iulie.
„Noul antrenor? Va fi aici în curând, noul selecționer va fi numit până mâine (n.r. 28 iulie). Lucrez la asta.
Am primit o mulțime de mesaje de azi dimineață. Voi vorbi cu toată lumea cât mai curând posibil, așa cum este și firesc”, a transmis Giovanni Malago, conform gazzetta.it.
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