Home | Fotbal | Liga 1 | MM Stoica i-a luat în colimator pe Mihai Pintilii și Nicolae Dică. Replici dure aruncate: “Mai ușor cu lezările”

Andrei Nicolae Publicat: 1 mai 2026, 8:15

Comentarii
Mihai Stoica și Mihai Pintilii, după un meci / Sport Pictures

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut un discurs extrem de acid la adresa a doi foști antrenori care au stat pe banca echipei roș-albastre, Mihai Pintilii și Nicolae Dică. Aflat într-o situație tensionată cu amândoi, MM a ținut să dea fiecăruia câte o replică.

FCSB cu siguranță nu trece prin cel mai bun sezon din ultimii ani, iar acest lucru a creat și anumite tensiuni care mocnesc în jurul echipei. Spre exemplu, plecarea lui Mihai Pintilii la pachet cu Elias Charalambous l-a deranjat pe Mihai Stoica, iar la rândul său Nicolae Dică s-a arătat iritat când oficialul roș-albaștrilor a spus că nu acceptă la club niciun român liber de contract după plecarea lui Mirel Rădoi.

Mihai Stoica i-a luat pe rând pe Mihai Pintilii și Nicolae Dică. Replici pentru fiecare fost antrenor

În ceea ce privește conflictul Stoica – Pintilii, fostul secund de la FCSB a fost inițial deranjat de faptul că președintele CA al clubului a lansat un zvon potrivit căruia e în discuții să vină la naționala U20 și să îl ia alături de el și pe Alin Stoica, secundul campioanei. MM a dat o replică și a spus că și el s-a simțit lezat în momentul în care a aflat chiar de la televizor că și fostul închizător va pleca alături de Charalambous după ratarea play-off-ului.

Pintilii a fost lezat că am spus în emisiuni că sunt zvonuri că ar fi selecționer la România U20 și l-ar vrea pe Alin Stoica secund (n.r. – angajatul FCSB-ului). Am spus doar că sunt zvonuri. Dacă le-am stricat vreo combinație, îmi pare rău, asta este!

(n.r. despre faptul că a aflat de la TV că Pintilii pleacă de la FCSB) Normal că am fost lezat, dacă tot am discutat și ne place să folosim termenul ăsta. Dar oricând discutăm, ne punem lucrurile la punct și suntem în continuare într-o relație foarte bună“, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Raportat la tensiunile dintre Dică și MM, acestea au apărut după plecarea lui Mirel Rădoi. După ce Stoica a anunțat răspicat aspectul menționat mai sus, fostul jucător al roș-albaștrilor a ținut să transmită că el a avut rezultate la FCSB.

Dică să nu se mai simtă lezat, față de mine nu trebuie să se simtă! I-am cam influențat cariera de jucător și antrenor, n-ar trebui, îmi datorează cam multe ca să fie lezat de declarațiile mele, n-a fost ceva împotriva lui.

Dică a spus foarte clar că nu se mai pune problema, dacă l-am contacta noi, să se întoarcă. N-a spus el foarte clar asta? Mai ușor cu lezările, că nu lezezi pe nimeni!“, a fost replica pe care i-a oferit-o MM fostului decar.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Loading ... Loading ...
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
