Mihai Pintilii, verdict dur despre jucătorii transferaţi de FCSB în ultima perioadă: "Cam uită fotbalul" - Antena Sport

Mihai Pintilii, verdict dur despre jucătorii transferaţi de FCSB în ultima perioadă: “Cam uită fotbalul”

Publicat: 9 septembrie 2025, 17:27

Mihai Pintilii / Profimedia

Mihai Pintilii, fost jucător şi actual antrenor secund la FCSB, a vorbit despre jucătorii noi de la campioana României. Discuţia a plecat de la ratarea transferului lui Mario Tudose de la FC Argeş, Pintilii susţinând că era greu de spus dacă acesta ar fi reuşit să se impună la formaţia roş-albastră.

Mai mult, Mihai Pintilii a subliniat faptul că jucătorii care vin la FCSB au dificultăţi în a se integra la început şi el este greu să se impună din cauza tricoului cu greutate de la FCSB.

Mihai Pintilii, despre jucătorii care vin la FCSB: “E presiune. Tricoul nostru e greu”

Pintilii a recunoscut că acelaşi lucru l-a simţit şi el, pe vremea când era jucător şi a ajuns la echipa patronată de Gigi Becali. Singurul jucător despre care Pintilii a spus că nu resimte presiunea este Florin Tănase, jucător care se află pentru a doua oară la FCSB:

“Nu-mi făcusem idei cu Tudose. Te gândești la jucător în sine, dar până nu-l vezi în vestiar, e greu să faci scenarii. Majoritatea, când vin la noi, cam uită fotbalul. E presiune, tricoul nostru e greu.

Și eu am simțit asta când am ajuns acolo, ca jucător. Presiunea e mare. Lumea zice din afară că e ușor, dar nu e așa. Îl văd pe Tănase ăsta din ziua de azi, nu simte presiunea. În perioada recentă, niciunul (n.r.- toți au simțit presiunea când au ajuns la FCSB)”, a declarat Mihai Pintilii, potrivit digisport.ro.

  • Mihai Pintilii şi-a încheiat cariera de fotbalist în februarie 2020, la FCSB, după ce revenise la formaţia roş-albastră în ianuarie 2016
  • El a mai jucat la FCSB în perioada 2012 – 2014
  • Jiul Petroşani, Internaţional Curtea de Argeş, Pandurii Tg. Jiu, Al Hilal şi Hapoel Tel Aviv sunt celelalte echipe la care a evoluat Mihai Pintilii în cariera sa
