Naţionala care şi-a demis selecţionerul după primul meci de la Campionatul Mondial. Surpriză uriaşă

Tunisia a fost învinsă la scor de Suedia, 1-5, în primul meci disputat de africani la această ediţie a Campionatului Mondial. Şi eşecul dur din Grupa F nu rămâne fără urmări.
Conform celebrului jurnalist Romain Molina, Sabri Lamouchi (54 de ani) a fost demis din funcţia de selecţioner de către Federaţia Tunisiană de Fotbal.
Sabri Lamouchi e OUT de la naţionala Tunisiei
Lamouchi a rezistat astfel doar cinci meciuri la cârma Tunisiei, în care a înregistrat o victorie, un egal şi trei eşecuri, ultimul fiind venit şi în urma singurului meci oficial.
Înainte de a prelua Tunisia, Sabri Lamouchi, care a condus de-a lungul timpului pe Rennes sau Nottingham Forest, era liber după ce fusese demis de la cârma formaţiei saudite Al-Diriyah, în 6 decembrie 2025. El semnase cu Federaţia Tunisiană de Fotbal un contract pentru doi ani şi jumătate, până la 31 iulie 2028.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Tunisia have SACKED head coach Sabri Lamouchi following their 5-1 defeat to Sweden. 🇹🇳👋
Lamouchi becomes the first manager to lose his job at the 2026 World Cup, with Tunisia acting swiftly after their heavy loss.
(Source: @Romain_Molina) pic.twitter.com/l63EI0zi0I
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 15, 2026
Suedia – Tunisia 5-1
Reprezentativa Suediei a reuşit o victorie categorică, luni dimineaţă, scor 5-1, cu Tunisia, în grupa F de la Cupa Mondială.
Pentru Suedia au marcat Ayari (7, 90+6), Isak (30), Gyokeres (59) şi Svanberg (85). Golul Tunisiei a fost înscris de Rekik (43).
În clasament, lider este Suedia, cu 3 puncte, urmată de Ţările de Jos şi Japonie cu câte un punct, şi Tunisia, fără niciun punct.
În etapa a doua a grupei F vor avea loc meciurile Ţările de Jos – Suedia şi Tunisia – Japonia.
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