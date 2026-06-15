Naţionala care şi-a demis selecţionerul după primul meci de la Campionatul Mondial. Surpriză uriaşă

Tunisia a fost învinsă la scor de Suedia, 1-5, în primul meci disputat de africani la această ediţie a Campionatului Mondial. Şi eşecul dur din Grupa F nu rămâne fără urmări.

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Conform celebrului jurnalist Romain Molina, Sabri Lamouchi (54 de ani) a fost demis din funcţia de selecţioner de către Federaţia Tunisiană de Fotbal.

Sabri Lamouchi e OUT de la naţionala Tunisiei

Lamouchi a rezistat astfel doar cinci meciuri la cârma Tunisiei, în care a înregistrat o victorie, un egal şi trei eşecuri, ultimul fiind venit şi în urma singurului meci oficial.

Înainte de a prelua Tunisia, Sabri Lamouchi, care a condus de-a lungul timpului pe Rennes sau Nottingham Forest, era liber după ce fusese demis de la cârma formaţiei saudite Al-Diriyah, în 6 decembrie 2025. El semnase cu Federaţia Tunisiană de Fotbal un contract pentru doi ani şi jumătate, până la 31 iulie 2028.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Tunisia have SACKED head coach Sabri Lamouchi following their 5-1 defeat to Sweden. 🇹🇳👋

Lamouchi becomes the first manager to lose his job at the 2026 World Cup, with Tunisia acting swiftly after their heavy loss.

(Source: @Romain_Molina) pic.twitter.com/l63EI0zi0I

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 15, 2026