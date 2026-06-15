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Naţionala care şi-a demis selecţionerul după primul meci de la Campionatul Mondial. Surpriză uriaşă

Dan Roșu Publicat: 15 iunie 2026, 15:18

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Naţionala care şi-a demis selecţionerul după primul meci de la Campionatul Mondial. Surpriză uriaşă

Cupa Mondială - Profimedia Images

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Tunisia a fost învinsă la scor de Suedia, 1-5, în primul meci disputat de africani la această ediţie a Campionatului Mondial. Şi eşecul dur din Grupa F nu rămâne fără urmări.

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Conform celebrului jurnalist Romain Molina, Sabri Lamouchi (54 de ani) a fost demis din funcţia de selecţioner de către Federaţia Tunisiană de Fotbal.

Sabri Lamouchi e OUT de la naţionala Tunisiei

Lamouchi a rezistat astfel doar cinci meciuri la cârma Tunisiei, în care a înregistrat o victorie, un egal şi trei eşecuri, ultimul fiind venit şi în urma singurului meci oficial.

Înainte de a prelua Tunisia, Sabri Lamouchi, care a condus de-a lungul timpului pe Rennes sau Nottingham Forest, era liber după ce fusese demis de la cârma formaţiei saudite Al-Diriyah, în 6 decembrie 2025. El semnase cu Federaţia Tunisiană de Fotbal un contract pentru doi ani şi jumătate, până la 31 iulie 2028.

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Suedia – Tunisia 5-1

Reprezentativa Suediei a reuşit o victorie categorică, luni dimineaţă, scor 5-1, cu Tunisia, în grupa F de la Cupa Mondială.

Pentru Suedia au marcat Ayari (7, 90+6), Isak (30), Gyokeres (59) şi Svanberg (85). Golul Tunisiei a fost înscris de Rekik (43).

În clasament, lider este Suedia, cu 3 puncte, urmată de Ţările de Jos şi Japonie cu câte un punct, şi Tunisia, fără niciun punct.

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În etapa a doua a grupei F vor avea loc meciurile Ţările de Jos – Suedia şi Tunisia – Japonia.

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