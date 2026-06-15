Programul zilei a 5-a de la Campionatul Mondial. Ce meciuri sunt transmise în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY

Programul zilei a 5-a de la Campionatul Mondial | Patru partide, din Grupele H şi G, vor fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, începând cu ora 19:00. Spania, campioana Europei, debutează la turneul final desfăşurat în SUA, Mexic şi Canada.

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Ziua a patra de la Mondial a adus meciuri spectaculose. Germania a dat recital cu Curacao, scor 7-1, iar Olanda şi Japonia au remizat, scor 2-2.

Programul zilei a 5-a de la Campionatul Mondial

19:00 – Spania – Capul Verde (Antena 1, AntenaPLAY)

22:00 – Belgia – Egipt (Antena 1, AntenaPLAY)

01:00 – Arabia Saudită – Uruguay (Antena 1, AntenaPLAY)

04:00 – Iran – Noua Zeelandă (Antena 1, AntenaPLAY)

Înaintea meciului cu naţionala Capului Verde, Spania a primit o veste bună. Lamine Yamal şi-a revenit la timp după o accidentare la coapsă şi va fi în lot.

„Cea mai bună veste este că Lamine este în formă maximă, s-a pregătit foarte bine şi se antrenează excelent, la fel ca Nico (Williams) şi Víctor (Muñoz). Este disponibil, chiar dacă nu va începe meciul; vom vedea cum se va desfăşura acesta”, a declarat selecţionerul Spaniei, Luis De la Fuente.

Se anunţă un duel echilibrat între Belgia şi Egipt. Mohamed Salah este vedeta africanilor, la turneul final, urmând să îi înfrunte pe Kevin de Bruyne şi pe Jeremy Doku.