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Elvir Koljic, OUT de la Rapid! Anunţul oficial

Dan Roșu Publicat: 15 iunie 2026, 15:57

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Elvir Koljic, OUT de la Rapid! Anunţul oficial

Elvir Koljic - Sport Pictures

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Elvir Koljic a plecat de la Rapid. Aflat la finalul contractului cu giuleştenii, atacantul nu a fost păstrat după venirea lui Daniel Pancu.

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Jucătorul de 30 de ani cotat la 650.000 de euro vine după un sezon la capătul căruia a marcat 5 goluri şi a oferit 3 pase decisive, în cele 34 de meciuri adunate pentru feroviari.

Elvir Koljic, OUT de la Rapid

“Mulțumim, Elvir Koljić! 🙌
La final de contract, îi mulțumim atacantului care a îmbrăcat tricoul clubului nostru de 45 de ori și a marcat 7 goluri pentru Rapid. Profesionalismul și dedicarea ta au făcut parte din drumul nostru. 🇱🇻
Mult succes în continuare, Elvir!”, se arată în comunicatul emis de giuleşteni.

Mohammed Kamara, la Rapid

Mohammed Kamara, care a evoluat în ultimele două sezoane la CFR Cluj, a semnat un contract cu Rapid, a anunţat, luni, gruparea giuleşteană, prin intermediul site-ului oficial.

“Mohammed Kamara este rapidist! Internaţionalul liberian Mohammed Kamara a semnat un contract valabil pe două sezoane cu clubul nostru şi se va alătura lotului pregătit de Daniel Pancu. Bine ai venit în Giuleşti, Mohammed, şi mult succes în tricoul Rapidului!”, au anunţat reprezentanţii echipei bucureştene.

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Jucătorul liberian a afirmat după semnarea contractului, că îşi doreşte să câştige trofee în tricoul Rapidului: ‘Vreau să readuc trofee la club”.

În vârstă de 28 de ani, atacantul a evoluat ultima dată pentru CFR Cluj, iar de-a lungul carierei a mai îmbrăcat tricoul unor echipe precum Hapoel Haifa (Israel), Hatayspor şi Menemenspor FK (Turcia), FC Astana (Kazahstan), Los Angeles Galaxy (SUA), precum şi Paderborn (Germania).

Kamara reprezintă cel de-al doilea transfer realizat de Rapid în această vară, după mijlocaşul muntenegrean Vladan Bubanja.

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De la sfârşitul sezonului, FC Rapid a renunţat la doi jucători care erau împrumutaţi. Astfel, atacantul Daniel Paraschiv a revenit la Real Oviedo, iar fundaşul central Leo Bolgado s-a întors la CFR Cluj.

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