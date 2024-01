Mihai Rotaru face "revoluţie" în lotul Universităţii Craiova! Cinci jucători au fost daţi afară dintr-un foc - Antena Sport

Mihai Rotaru vrea să aducă încă doi jucători la Universitatea Craiova

Patronul echipei pregătite de Ivaylo Petev a dezvăluit faptul că dorește să aducă un fundaș central în această pauză de iarnă. Totodată, Mihai Rotaru a spus că va mai aduce încă un jucător, dar nu a oferit detalii despre poziția pe care joacă acesta.

”Acum am închis telefonul, am vorbit cu Ivaylo (n.r.- Petev) despre doi jucători. Fundaș central, unul dintre ei, acolo am avut accidentări, iar pe celălalt nu pot să vi-l spun în momentul acesta, sunt superstițios.

Nu e portar. David (n.r.- Lazar) s-a prezentat foarte bine în meciul de Cupă, Popescu e ok. Avem doi portari valoroși și încă un tânăr foarte bun”, a spus Mihai Rotaru, potrivit digisport.ro.