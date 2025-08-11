Încă un conducător din Liga 1 se revoltă împotriva lui Gino Iorgulescu. E gata să-i ia locul la LPF - Antena Sport

Încă un conducător din Liga 1 se revoltă împotriva lui Gino Iorgulescu. Dani Coman, preşedintele celor de la FC Argeş, se alătură lui Dan Şucu şi Mihai Rotaru, şi a răbufnit împotriva preşedintelui LPF.

Dani Coman a comentat şi el scandalul uriaş din fotbalul românesc. Concret, Dan Şucu s-a revoltat şi i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu, după ce a fost schimbată o lege din regulament pentru a i se permite FCSB-ului să-l treacă pe lista de campionat pe Malcom Edjouma.

Dani Coman a comentat şi el scandalul şi a transmis că schimbarea legii nu ar fi trebuit să se producă în plin campionat. Preşedintele de la FC Argeş a declarat că în acest sens, se poate crea un precedent.

“Este o modificare normală de regulament, dar nu o poți opera în timpul campionatului. Nu e firesc să schimbi pe parcurs regulile jocului. Această normalitate ar fi trebuit implementată înainte de startul sezonului.

(Este o favoarea pentru FCSB?) Nu discut despre asta, nici nu mă interesează, doar remarc faptul că, prin această decizie, se creează un precedent periculos. După același scenariu, ar putea să mai apară oricând și alte schimbări pe parcursul campionatului”, a declarat Dani Coman, conform gsp.ro.