Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Încă un conducător din Liga 1 se revoltă împotriva lui Gino Iorgulescu. E gata să-i ia locul la LPF - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Încă un conducător din Liga 1 se revoltă împotriva lui Gino Iorgulescu. E gata să-i ia locul la LPF

Încă un conducător din Liga 1 se revoltă împotriva lui Gino Iorgulescu. E gata să-i ia locul la LPF

Publicat: 11 august 2025, 17:34

Comentarii
Încă un conducător din Liga 1 se revoltă împotriva lui Gino Iorgulescu. E gata să-i ia locul la LPF

Gino Iorgulescu/ Sport Pictures

Încă un conducător din Liga 1 se revoltă împotriva lui Gino Iorgulescu. Dani Coman, preşedintele celor de la FC Argeş, se alătură lui Dan Şucu şi Mihai Rotaru, şi a răbufnit împotriva preşedintelui LPF.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dani Coman a comentat şi el scandalul uriaş din fotbalul românesc. Concret, Dan Şucu s-a revoltat şi i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu, după ce a fost schimbată o lege din regulament pentru a i se permite FCSB-ului să-l treacă pe lista de campionat pe Malcom Edjouma.

Încă un conducător din Liga 1 se revoltă împotriva lui Gino Iorgulescu

Dani Coman a comentat şi el scandalul şi a transmis că schimbarea legii nu ar fi trebuit să se producă în plin campionat. Preşedintele de la FC Argeş a declarat că în acest sens, se poate crea un precedent.

“Este o modificare normală de regulament, dar nu o poți opera în timpul campionatului. Nu e firesc să schimbi pe parcurs regulile jocului. Această normalitate ar fi trebuit implementată înainte de startul sezonului.

(Este o favoarea pentru FCSB?) Nu discut despre asta, nici nu mă interesează, doar remarc faptul că, prin această decizie, se creează un precedent periculos. După același scenariu, ar putea să mai apară oricând și alte schimbări pe parcursul campionatului”, a declarat Dani Coman, conform gsp.ro.

Reclamă
Reclamă

Totodată, Dani Coman a declarat că ar fi dispus să-i ia locul lui Gino Iorgulescu în şefia LPF, însă peste doi ani, atunci când îi va expira mandatul acestuia.

“Până la finalul mandatului, trebuie să-l respectăm pe actualul președinte. La momentul respectiv, dacă voi considera că sunt capabil să conduc Liga, să aduc un plus fotbalului românesc, da!, voi candida.

Aș fi pregătit în orice moment pentru președinția LPF, fiindcă sunt multe lucruri care pot fi dezvoltate. Dar prefer să nu intru acum în detalii, cu exemple, din respect față de Gino și din dorința de a nu isca acum polemici”, a mai spus Dani Coman.

Prima casă reconstruită la Broșteni: voluntarii încep refacerea locuințelor distrusePrima casă reconstruită la Broșteni: voluntarii încep refacerea locuințelor distruse
Reclamă

Dan Șucu continuă războiul cu Gigi Becali

Patronul FCSB i-a oferit o replică, iar acționarul majoritar din Giulești a ținut să continue războiul declarațiilor. Șucu l-a acuzat pe Becali că nu înțelege cum ar trebui să lucreze într-un mediu alături de toate cluburile din Liga 1 și că nu se așteaptă ca ceva să se schimbe acum la patronul din Pipera.

“Pot să înteleg, bineînțeles, până la un punct, că dl. Gigi Becali acționează doar în interesul domniei sale și nu pricepe ce înseamnă un mediu asociativ, nu înțelege că ai niște parteneri cu drepturi egale în acest patronat.

Și știm cu toții că nu se va schimba niciodată, deci nici măcar nu pot să-l acuz foarte tare… Dar să te erijezi într-un cunoscător, într-o Eminență a problemelor juridice mondiale, este deja prea mult.

Dl. Gigi Becali a încercat să-și rezolve propriul interes. Dacă nu s-a înțeles cu Edjouma, a fost mai simplu să se înțeleagă cu dl. Iorgulescu“, a declarat Dan Șucu, potrivit fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
A învăţat pentru Bacul de toamnă ascultând piesele lui Psihotrop: "M-au ajutat să le înțeleg mai repede"
Observator
A învăţat pentru Bacul de toamnă ascultând piesele lui Psihotrop: "M-au ajutat să le înțeleg mai repede"
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget
Fanatik.ro
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget
19:14
OFICIAL | Un jucător al lui CFR Cluj a părăsit echipa lui Dan Petrescu şi merge la o altă formaţie din România
19:04
Premieră mondială în fotbal! Cererea Barcelonei, aprobată de Federaţie înainte de startul sezonului
19:02
Presa belgiană, la picioarele lui Mircea Rednic, după startul sezonului: “E un adevărat atu pentru echipă”
19:00
VIDEOEstoril – Estrela LIVE VIDEO (20:45). Ianis Stoica debutează în Liga Portugal. Porto – Guimaraes (22:45)
18:49
Radu Drăguşin, mesaj de luptă pentru colegii săi de la naţională: “Sunt convins că vom merge la Mondial”
18:39
Achraf Hakimi: “Merit Balonul de Aur”! Ce a încercat să facă PSG după declaraţia jucătorului său
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal” 2 Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior 3 Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia 4 Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi! 5 Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…” 6 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat
Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”