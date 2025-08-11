Reacţia lui Andrei Nicolescu după ce Raul Rotund a spus că a jucat pentru Dinamo în meciul cu FCSB! - Antena Sport

Preşedintele “câinilor”, Andrei Nicolescu, a reacţionat după ce Raul Rotund (19 ani), marcatorul singurului gol al Unirii Slobozia în meciul cu FCSB, a declarat că a jucat pentru Dinamo în partida cu campioana României.
Nicolescu a apreciat declaraţia lui Raul Rotund. Atacantul este împrumutat de Dinamo în acest sezon la Unirea Slobozia. La vară, el ar urma să se întoarcă la echipa antrenată de Zeljko Kopic.
Andrei Nicolescu: “Mi-a plăcut interviul lui Rotund, e «câine» adevărat”
”Îi felicit pe Rotund și pe Vadym Kyrychenko (n.r: atacant de 19 ani împrumutat la CS Dinamo), care au înscris etapele astea. Sunt doi jucători care sper să însemne ceva pentru Dinamo în anii viitori.
Mi-a plăcut și interviul de după (n.r. al lui Rotund), copilul e «câine» adevărat. E suficient că l-am felicitat, că știe că are încrederea mea și că am luat decizia corectă. O să dovedească anul ăsta că poate să joace în Ligă și o să aibă cifre bune. Îl așteptăm cu siguranță la anul”, a declarat Andrei Nicolescu pentru fanatik.ro.
“100% am jucat pentru Dinamo”. Raul Rotund, mesaj clar după golul victoriei din meciul cu FCSB
Raul Rotund a transmis un mesaj ferm, după ce a marcat golul victoriei celor de la Unirea Slobozia, în meciul cu FCSB. Mijlocaşul de 19 ani a recunoscut că a jucat şi pentru Dinamo, echipă care l-a împrumutat la formaţia ialomiţeană la începutul sezonului.
Raul Rotund a marcat unicul gol al partidei din Ghencea în minutul 34. FCSB a ajuns la trei eşecuri consecutive în Liga 1, fiind cel mai slab start de sezon din ultimii şase ani.
Rotund este cotat de către site-ul transfermarkt.com la numai 100.000 de euro. Născut la Cluj, Rotund a trecut pe la U Cluj şi Şelimbăr până să fie transferat de la “Şepcile roşii” la Dinamo, în vara lui 2024.
“Orice copil își dorește să înscrie împotriva campioanei României. Este un sentiment de nedescris. Este o surpriză. Mi-am dorit foarte mult asta, să demonstrez. Sper că i-am făcut mândri pe fani. 100% am jucat și pentru Dinamo, și pentru mine, să demonstrez că pot.