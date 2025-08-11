Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacţia lui Andrei Nicolescu după ce Raul Rotund a spus că a jucat pentru Dinamo în meciul cu FCSB! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Reacţia lui Andrei Nicolescu după ce Raul Rotund a spus că a jucat pentru Dinamo în meciul cu FCSB!

Reacţia lui Andrei Nicolescu după ce Raul Rotund a spus că a jucat pentru Dinamo în meciul cu FCSB!

Publicat: 11 august 2025, 16:33

Comentarii
Reacţia lui Andrei Nicolescu după ce Raul Rotund a spus că a jucat pentru Dinamo în meciul cu FCSB!

Andrei Nicolescu / AntenaSport

Preşedintele “câinilor”, Andrei Nicolescu, a reacţionat după ce Raul Rotund (19 ani), marcatorul singurului gol al Unirii Slobozia în meciul cu FCSB, a declarat că a jucat pentru Dinamo în partida cu campioana României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nicolescu a apreciat declaraţia lui Raul Rotund. Atacantul este împrumutat de Dinamo în acest sezon la Unirea Slobozia. La vară, el ar urma să se întoarcă la echipa antrenată de Zeljko Kopic.

Andrei Nicolescu: “Mi-a plăcut interviul lui Rotund, e «câine» adevărat”

Îi felicit pe Rotund și pe Vadym Kyrychenko (n.r: atacant de 19 ani împrumutat la CS Dinamo), care au înscris etapele astea. Sunt doi jucători care sper să însemne ceva pentru Dinamo în anii viitori.

Mi-a plăcut și interviul de după (n.r. al lui Rotund), copilul e «câine» adevărat. E suficient că l-am felicitat, că știe că are încrederea mea și că am luat decizia corectă. O să dovedească anul ăsta că poate să joace în Ligă și o să aibă cifre bune. Îl așteptăm cu siguranță la anul”, a declarat Andrei Nicolescu pentru fanatik.ro.

“100% am jucat pentru Dinamo”. Raul Rotund, mesaj clar după golul victoriei din meciul cu FCSB

Raul Rotund a transmis un mesaj ferm, după ce a marcat golul victoriei celor de la Unirea Slobozia, în meciul cu FCSB. Mijlocaşul de 19 ani a recunoscut că a jucat şi pentru Dinamo, echipă care l-a împrumutat la formaţia ialomiţeană la începutul sezonului.

Reclamă
Reclamă

Raul Rotund a marcat unicul gol al partidei din Ghencea în minutul 34. FCSB a ajuns la trei eşecuri consecutive în Liga 1, fiind cel mai slab start de sezon din ultimii şase ani.

Rotund este cotat de către site-ul transfermarkt.com la numai 100.000 de euro. Născut la Cluj, Rotund a trecut pe la U Cluj şi Şelimbăr până să fie transferat de la “Şepcile roşii” la Dinamo, în vara lui 2024.

Orice copil își dorește să înscrie împotriva campioanei României. Este un sentiment de nedescris. Este o surpriză. Mi-am dorit foarte mult asta, să demonstrez. Sper că i-am făcut mândri pe fani. 100% am jucat și pentru Dinamo, și pentru mine, să demonstrez că pot.

Prima casă reconstruită la Broșteni: voluntarii încep refacerea locuințelor distrusePrima casă reconstruită la Broșteni: voluntarii încep refacerea locuințelor distruse
Reclamă

(n.r. cum ați reușit surpriza?) Multă muncă, am alergat ca niște câini. Ne-am dorit, a fost dorința aceasta. Foarte mult ne-am dorit această victorie. Am primit în jur de 300-350 de mesaje după meci. Poate jumătate ar fi din partea fanilor lui Dinamo“, a declarat Raul Rotund, conform digisport.ro, după FCSB – Unirea Slobozia 0-1.

FCSB – Unirea Slobozia 0-1

Pe stadionul Ghencea, gazdele au avut o primă şansă de gol în minutul 6, când portarul Denis Rusu a scos lovitura liberă executată de Florin Tănase. Roş-albaştrii au contnuat să încerce poarta oaspeţilor, dar cei care au marcat au fost ialomiţenii, Rotund înscriind la colţul lung, în minutul 34. Intrat la pauză, Cisotti a lovit bara transversală în minutul 55, iar Miculescu a trimis pe poartă, periculos, în minutul 73, pentru ca Rusu să respingă în minutul 80 spectaculoasa foarfecă a lui Cisotti.

Tot Rusu a salvat în minutul 82 la şutul lui Kiki şi bucureştenii, deşi au controlat finalul de meci, nu au reuşit să marcheze. Unirea Slobozia s-a impus cu 1-0 în Ghencea şi e pe locul şase, cu 7 puncte. FCSB a bifat a treia înfrângere consecutivă în campionat şi, cu doar patru puncte, e pe locul 12.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
A învăţat pentru Bacul de toamnă ascultând piesele lui Psihotrop: "M-au ajutat să le înțeleg mai repede"
Observator
A învăţat pentru Bacul de toamnă ascultând piesele lui Psihotrop: "M-au ajutat să le înțeleg mai repede"
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget
Fanatik.ro
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget
19:14
OFICIAL | Un jucător al lui CFR Cluj a părăsit echipa lui Dan Petrescu şi merge la o altă formaţie din România
19:04
Premieră mondială în fotbal! Cererea Barcelonei, aprobată de Federaţie înainte de startul sezonului
19:02
Presa belgiană, la picioarele lui Mircea Rednic, după startul sezonului: “E un adevărat atu pentru echipă”
19:00
VIDEOEstoril – Estrela LIVE VIDEO (20:45). Ianis Stoica debutează în Liga Portugal. Porto – Guimaraes (22:45)
18:49
Radu Drăguşin, mesaj de luptă pentru colegii săi de la naţională: “Sunt convins că vom merge la Mondial”
18:39
Achraf Hakimi: “Merit Balonul de Aur”! Ce a încercat să facă PSG după declaraţia jucătorului său
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal” 2 Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior 3 Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia 4 Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi! 5 Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…” 6 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat
Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”