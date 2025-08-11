Reacţia lui Andrei Nicolescu după ce Raul Rotund a spus că a jucat pentru Dinamo în meciul cu FCSB! - Antena Sport

Preşedintele “câinilor”, Andrei Nicolescu, a reacţionat după ce Raul Rotund (19 ani), marcatorul singurului gol al Unirii Slobozia în meciul cu FCSB, a declarat că a jucat pentru Dinamo în partida cu campioana României.

Nicolescu a apreciat declaraţia lui Raul Rotund. Atacantul este împrumutat de Dinamo în acest sezon la Unirea Slobozia. La vară, el ar urma să se întoarcă la echipa antrenată de Zeljko Kopic.

Andrei Nicolescu: “Mi-a plăcut interviul lui Rotund, e «câine» adevărat”

”Îi felicit pe Rotund și pe Vadym Kyrychenko (n.r: atacant de 19 ani împrumutat la CS Dinamo), care au înscris etapele astea. Sunt doi jucători care sper să însemne ceva pentru Dinamo în anii viitori.

Mi-a plăcut și interviul de după (n.r. al lui Rotund), copilul e «câine» adevărat. E suficient că l-am felicitat, că știe că are încrederea mea și că am luat decizia corectă. O să dovedească anul ăsta că poate să joace în Ligă și o să aibă cifre bune. Îl așteptăm cu siguranță la anul”, a declarat Andrei Nicolescu pentru fanatik.ro.

“100% am jucat pentru Dinamo”. Raul Rotund, mesaj clar după golul victoriei din meciul cu FCSB

