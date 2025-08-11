Achraf Hakimi: "Merit Balonul de Aur"! Ce a încercat să facă PSG după declaraţia jucătorului său - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Ligue 1 | Achraf Hakimi: “Merit Balonul de Aur”! Ce a încercat să facă PSG după declaraţia jucătorului său

Achraf Hakimi: “Merit Balonul de Aur”! Ce a încercat să facă PSG după declaraţia jucătorului său

Publicat: 11 august 2025, 18:39

Achraf Hakimi / Profimedia Images

Achraf Kakimi, fundaşul marocan al lui PSG, a explicat într-un interviu că “merită” Balonul de Aur, o declaraţie care nu a plăcut deloc clubului său, ce ar fi preferat ca aceasta să nu existe, scrie site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF.

După sezonul excepţional al lui PSG, a-l vedea pe unul dintre jucătorii parizieni încoronat în curând cu Balonul de Aur pare potrivit, deşi competiţia, personificată de Lamine Yamal, este acerbă. De câteva săptămâni, clubul francez a decis să vorbească la unison pentru a-l promova pe Ousmane Dembele ca favorit după sezonul său remarcabil.

L’Equipe: “PSG a mers până acolo încât a încercat să elimine acest pasaj despre Balonul de Aur”

Totul mergea conform planului până la interviul lui Achraf Hakimi acordat Canal +. Internaţionalul marocan nu a urmat aceeaşi cale ca şi coechipierii săi. „Balonul de Aur este un vis la care nu m-am gândit niciodată, dar cred că şi eu îl merit. (…) Statisticile pe care le-am reuşit sezonul acesta (11 goluri, 16 pase decisive – n. r.) nu sunt cele ale unui fundaş normal. Când un fundaş face asta, cred că merită mai mult decât un atacant”, a spus el.

Aceste declaraţii nu par să fie bine primite de PSG. Potrivit L’Equipe, clubul chiar „a mers până acolo încât a încercat să elimine acest pasaj despre Balonul de Aur”. În timp ce PSG a negat acest lucru, cotidianul francez a insistat că lucrurile s-au întâmplat astfel. Hakimi ar fi refuzat eliminarea acestui fragment, considerând că este legitim să-şi exprime ambiţiile.

Deşi este evident prea devreme pentru a anticipa o problemă în vestiar, aceasta este cu siguranţă o declaraţie de care PSG s-ar fi putut lipsi. Mai mult, ea ar putea chiar complica încoronarea unui parizian. În trecut, Real Madrid s-a dovedit a fi un maestru al propagandei pentru a-şi susţine un jucător anume şi a-l conduce spre Balonul de Aur. Deocamdată, PSG nu pare capabil să facă acelaşi lucru şi ar putea regreta, conchide RTBF.

19:14
