Reacţia lui Sorin Cârţu după ce Mirel Rădoi a dat cu pumnul în banca de rezerve! - Antena Sport

Preşedintele de onoare al Universităţii Craiova, Sorin Cârţu, a reacţionat după ce Mirel Rădoi a lovit cu pumnul banca de rezerve. Ieşirea nervoasă a antrenorului Universităţii Craiova s-a petrecut după faza controversată din minutul 90+2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aurelian Chiţu a trimis balonul pe spaţiul porţii, Silviu Lung jr l-a respins, nefiind clar dacă mingea a depăşit cu întreaga circumferinţă linia porţii. Arbitrul meciului, Andrei Chivulete, nu a validat golul.

Sorin Cârţu l-a susţinut pe Mirel Rădoi după ieşirea nervoasă a acestuia: “Astea sunt reacţiile antrenorilor”

Sorin Cârţu i-a luat apărarea antrenorului său, după ieşirea nervoasă a acestuia. Gestul lui Mirel Rădoi a amintit de un moment din cariera de jucător a actualului antrenor. Când evolua la echipa patronată de naşul său, Gigi Becali, Rădoi s-a rănit după ce a dat cu pumnul într-un geam de la vestiare. S-a întâmplat în 2006, după un meci pierdut de FCSB cu Gloria Bistriţa. Bistriţenii s-au impus atunci cu 1-0. Din cauza acelui episod, a şi ratat câteva meciuri.

„Noi antrenorii, indiferent că suntem mai tineri, mai vechi, cerem mingea să fie dată în corner, nu altceva. Eu să vorbesc de el? Eu am dat cu piciorul… M-a costat și contracte.

Când te iau nervii… Eu am mai spus, nu mă apuc să judec că și eu am trecut prin stări… Dai și cu capul în bancă. Care e de vină? Eu. care am explicat o săptămână sau tu care nu ai înțeles?