Reacţia lui Sorin Cârţu după ce Mirel Rădoi a dat cu pumnul în banca de rezerve! - Antena Sport

Reacţia lui Sorin Cârţu după ce Mirel Rădoi a dat cu pumnul în banca de rezerve!

Reacţia lui Sorin Cârţu după ce Mirel Rădoi a dat cu pumnul în banca de rezerve!

Reacţia lui Sorin Cârţu după ce Mirel Rădoi a dat cu pumnul în banca de rezerve!

Publicat: 11 august 2025, 17:59

Reacţia lui Sorin Cârţu după ce Mirel Rădoi a dat cu pumnul în banca de rezerve!

Momentul în care Mirel Rădoi loveşte banca de rezerve / captura digisport.ro

Preşedintele de onoare al Universităţii Craiova, Sorin Cârţu, a reacţionat după ce Mirel Rădoi a lovit cu pumnul banca de rezerve. Ieşirea nervoasă a antrenorului Universităţii Craiova s-a petrecut după faza controversată din minutul 90+2.

Aurelian Chiţu a trimis balonul pe spaţiul porţii, Silviu Lung jr l-a respins, nefiind clar dacă mingea a depăşit cu întreaga circumferinţă linia porţii. Arbitrul meciului, Andrei Chivulete, nu a validat golul.

Sorin Cârţu l-a susţinut pe Mirel Rădoi după ieşirea nervoasă a acestuia: “Astea sunt reacţiile antrenorilor”

Sorin Cârţu i-a luat apărarea antrenorului său, după ieşirea nervoasă a acestuia. Gestul lui Mirel Rădoi a amintit de un moment din cariera de jucător a actualului antrenor. Când evolua la echipa patronată de naşul său, Gigi Becali, Rădoi s-a rănit după ce a dat cu pumnul într-un geam de la vestiare. S-a întâmplat în 2006, după un meci pierdut de FCSB cu Gloria Bistriţa. Bistriţenii s-au impus atunci cu 1-0. Din cauza acelui episod, a şi ratat câteva meciuri.

Noi antrenorii, indiferent că suntem mai tineri, mai vechi, cerem mingea să fie dată în corner, nu altceva. Eu să vorbesc de el? Eu am dat cu piciorul… M-a costat și contracte.

Când te iau nervii… Eu am mai spus, nu mă apuc să judec că și eu am trecut prin stări… Dai și cu capul în bancă. Care e de vină? Eu. care am explicat o săptămână sau tu care nu ai înțeles?

După o săptămână de antrenamente, tot eu, care îți explic, sunt tâmpit? Astea sunt reacțiile antrenorilor, ale celor care trăiesc… Nu se mutilează!”, a spus Sorin Cârţu pentru fanatik.ro.

Universitatea Craiova – FC Hermannstadt 1-0. Fază controversată, de gol neacordat, în minutul 90+2

Universitatea Craiova a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia FC Hermannstadt, într-un meci din etapa a 5-a din Liga 1.

Oltenii au ratat prima ocazie importantă în minutul 11, la şutul pe lângă poartă trimis de Băsceanu. Oaspeţii au replicat prin şutul lui Balaure, scos incredibil de Lung, în minutul 22, pentru ca fundaşul Romanchuk să deschidă scorul pentru gazde, în minutul 31, cu un şut extraordinar de la 25 de metri. Craiova a continuat să pună presiune pe poarta sibienilor şi Căbuz a scos şutul expediat de Nsimba, în minutul 49. Elevii lui Măldărăşanu au ripostat şi Balaure a lovit bara transversală două minute mai târziu.

Anzor a şters transversala cu un şut din afara careului, în minutul 68, apoi oaspeţii au trecut pe lângă gol prin Chiţu, în minutul 74, iar în al doilea minut de prelungire a avut loc cea mai controversată fază a meciului: Kevin Ciubotaru a centrat pentru Chiţu şi acesta a trimis pe poartă. Lung a scos mingea, dar VAR-ul a intervenit şi a verificat dacă mingea a depăşit linia porţii. După două minute, decizia a fost că mingea nu a depăşit linia porţii, deci nu s-a acordat gol, iar Universitatea Craiova – FC Hermannstadt s-a terminat cu victoria la limită a gazdelor, scor 1-0.

Cu acest succes echipa lui Rădoi este lider, având 13 puncte. Hermannstadt bifează al cincilea meci stagional fără victorie şi ocupă poziţia a 14-a în Liga 1, cu doar trei puncte.

 

