“E calificarea lui!” Remarcatul lui Gigi Becali după victoria cu Botoşani

În minutul 107, Tavi Popescu a decis meciul cu o acțiune individuală de clasă. A driblat patru fotbalişti, apoi a şutat la colţul lung. Reuşita lui a fost decisivă, iar FCSB a reuşit să meargă mai departe, păstrând şanse de Europa.
Gigi Becali l-a criticat dur în ultima perioadă, acum are cuvinte de laudă la adresa lui Tavi Popescu.
“George ne-a calificat, e calificarea lui. Golul lui! Talentul îl are”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.
Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 4-3, după prelungiri, formaţia FC Botoşani şi s-a calificat în finala barajului pentru Conference League.
În finala barajului pentru Conference League, FCSB va înfrunta pe Dinamo Bucureşti.
- Gigi Becali e gata de barajul cu Dinamo! Cum i-a ironizat pe rivalii de la Rapid
- Gigi Becali l-a taxat imediat, după FCSB – Botoșani 4-3: „Din indolenţă a făcut aşa”
- FCSB – FC Botoşani 4-3. Echipa lui Marius Baciu se califică în finala barajului pentru Conference. Duel tare cu Dinamo
- Gigi Becali îi dă credit lui Marius Baciu: “Nu mă mai bag!” A negat că a făcut schimbările cu Botoşani
- Cum l-au primit pe Marius Baciu fanii FCSB-ului, la barajul din Ghencea cu FC Botoşani