“E calificarea lui!” Remarcatul lui Gigi Becali după victoria cu Botoşani

Radu Constantin Publicat: 24 mai 2026, 23:43

Comentarii
Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Hepta

În minutul 107, Tavi Popescu a decis meciul cu o acțiune individuală de clasă. A driblat patru fotbalişti, apoi a şutat la colţul lung. Reuşita lui a fost decisivă, iar FCSB a reuşit să meargă mai departe, păstrând şanse de Europa.

Gigi Becali l-a criticat dur în ultima perioadă, acum are cuvinte de laudă la adresa lui Tavi Popescu.

“George ne-a calificat, e calificarea lui. Golul lui! Talentul îl are”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 4-3, după prelungiri, formaţia FC Botoşani şi s-a calificat în finala barajului pentru Conference League.

În finala barajului pentru Conference League, FCSB va înfrunta pe Dinamo Bucureşti.

