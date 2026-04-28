Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Rotaru s-a dus direct la vestiare după Argeş – Craiova 0-1. Ce le-a spus jucătorilor

Dan Roșu Publicat: 28 aprilie 2026, 7:03

Comentarii
Mihai Rotaru, într-o conferinţă de presă - Sport Pictures

Mihai Rotaru a fost în culmea fericirii după ce Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0 în faţa lui FC Argeş. Oltenii au trecut pe primul loc în Liga 1 şi au un avans de 3 puncte în faţa principalei urmăritoare, U Cluj, cu doar 4 meciuri rămase de disputat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul craiovenilor a văzut meciul din tribuna de la Mioveni şi, după fluierul de final, a traversat gazonul pentru a merge direct la vestiare, unde jucătorii lui Coelho sărbătoreau o victorie ce poate conta enorm în lupta pentru titlu.

Alexandru Creţu a dezvăluit ce le-a transmis Mihai Rotaru când a ajuns în vestiar. “(n.r. Despre Mihai Rotaru) A intrat în vestiar, ne-a felicitat și nimic altceva”, a spus Creţu.

Jucătorul de 34 de ani a vorbit şi despre meciul cu piteştenii, dar şi despre ce va urma pentru Craiova, echipă care poate face eventul în acest sezon. Va juca şi finala Cupei României, pe 13 mai, cu U Cluj.

„Da, foarte fericit, o victorie muncită, grea. Am jucat cu o echipă grea, se apără foarte bine, au și calitate, nu degeaba sunt în play-off. Nu ne-am gândit la rezultatul din tur. Știam că trebuie să câștigăm, nu aveam altă soluție decât victoria. Presiunea face parte din joc, suntem obișnuiți cu ea, așa e la Craiova. Nimeni nu putea anticipa ceea ce se întâmplă acum. Important este că demonstrăm că merităm să fim acolo sus, suntem concentrați pe ce avem de făcut și obiectivul nostru. Urmează un duel cu Dinamo, va fi diferit de cel din cupă. Dacă vom câștiga, vom face un pas important.

Reclamă
Reclamă

Nu punem presiunea asta pe noi, luăm fiecare meci în parte, stăm relaxați, rezultatele bune ne dau și încrederea asta pe care o avem, am demonstrat că în primul rând suntem o familie. Avem un lot minunat, băieți de caracter, asta face această echipă să fie specială. E normal ca publicul să pună presiunea asta. O jumătate de țară așteaptă ca Universitatea Craiova să câștige titlul. E normal, dar noi avem drumul nostru, știm ce avem de făcut în fiecare zi la antrenamente, știm ce avem de făcut la meciuri în primul rând, asta e cel mai important”, a adăugat Creţu.

Echipa lui Filipe Coelho este prima în clasament, cu 42 de puncte, urmată de Universitatea Cluj, cu 39 de puncte. Pe trei este CFR Cluj, cu 37 de puncte, Dinamo e a patra, cu 34 de puncte, iar ultimele din play-off sunt Rapid, cu 32 de puncte, şi FC Argeş, cu 30 de puncte.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Citește și:
Vezi toate știrile
