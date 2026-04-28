Mihai Rotaru s-a dus direct la vestiare după Argeş – Craiova 0-1. Ce le-a spus jucătorilor

Mihai Rotaru a fost în culmea fericirii după ce Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0 în faţa lui FC Argeş. Oltenii au trecut pe primul loc în Liga 1 şi au un avans de 3 puncte în faţa principalei urmăritoare, U Cluj, cu doar 4 meciuri rămase de disputat.

Patronul craiovenilor a văzut meciul din tribuna de la Mioveni şi, după fluierul de final, a traversat gazonul pentru a merge direct la vestiare, unde jucătorii lui Coelho sărbătoreau o victorie ce poate conta enorm în lupta pentru titlu.

Alexandru Creţu a dezvăluit ce le-a transmis Mihai Rotaru când a ajuns în vestiar. “(n.r. Despre Mihai Rotaru) A intrat în vestiar, ne-a felicitat și nimic altceva”, a spus Creţu.

Jucătorul de 34 de ani a vorbit şi despre meciul cu piteştenii, dar şi despre ce va urma pentru Craiova, echipă care poate face eventul în acest sezon. Va juca şi finala Cupei României, pe 13 mai, cu U Cluj.

„Da, foarte fericit, o victorie muncită, grea. Am jucat cu o echipă grea, se apără foarte bine, au și calitate, nu degeaba sunt în play-off. Nu ne-am gândit la rezultatul din tur. Știam că trebuie să câștigăm, nu aveam altă soluție decât victoria. Presiunea face parte din joc, suntem obișnuiți cu ea, așa e la Craiova. Nimeni nu putea anticipa ceea ce se întâmplă acum. Important este că demonstrăm că merităm să fim acolo sus, suntem concentrați pe ce avem de făcut și obiectivul nostru. Urmează un duel cu Dinamo, va fi diferit de cel din cupă. Dacă vom câștiga, vom face un pas important.