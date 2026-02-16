Neymar s-a întors! Primul meci al brazilianului după operaţia la genunchi din decembrie - Antena Sport

Închide meniul
Neymar s-a întors! Primul meci al brazilianului după operaţia la genunchi din decembrie

Neymar s-a întors! Primul meci al brazilianului după operaţia la genunchi din decembrie

Neymar s-a întors! Primul meci al brazilianului după operaţia la genunchi din decembrie

Publicat: 16 februarie 2026, 9:32

Neymar s-a întors! Primul meci al brazilianului după operaţia la genunchi din decembrie

Neymar, în timpul unui meci / Profimedia

Operat la genunchiul stâng în decembrie, Neymar a revenit pe teren cu Santos, duminică, în victoria categorică împotriva echipei Velo Clube (6-0) în campionatul paulista.

Atacantul în vârstă de 34 de ani a intrat pe teren în repriza a doua a meciului împotriva echipei Velo Clube, din campionatul „paulista”, care s-a încheiat cu o victorie cu 6-0 pentru Santos.

Neymar a revenit pe teren după operaţia la genunchi

La prima sa apariţie din decembrie 2025, Neymar a dat dovadă de câteva sclipiri de talent, într-un meci care se încheiase deja cu 3-0 la pauză.

Neymar a avut o sezon dificil la Santos, echipă la care s-a transferat după ce a părăsit Al-Hilal anul trecut, din cauza accidentărilor repetate. Cu toate acestea, el a jucat un rol cheie în menţinerea echipei în prima ligă. De asemenea, a ajuns la un acord pentru prelungirea contractului cu Santos până la sfârşitul anului 2026.

Cel mai bun marcator din istoria Seleçao (79 de goluri, cu 2 mai multe decât Pelé), Neymar nu a mai jucat în echipa naţională de peste doi ani.

Ultimul său meci în tricoul Braziliei datează din 17 octombrie 2023, când a suferit o accidentare gravă la genunchi în meciul împotriva Uruguayului.

Fostul jucător al FC Barcelona şi PSG nu a fost încă convocat de noul selecţioner al Braziliei, italianul Carlo Ancelotti, care a preluat în iunie frâiele echipei de cinci ori campioană mondială.

Brazilia va juca primul său meci pe 13 iunie 2026, împotriva Marocului, înainte de a înfrunta Haiti, pe 19 iunie, şi Scoţia, pe 24 iunie. World Cup 2026 va fi transmis în Universul Antena.

Importuri de miliarde de euro pe produse pe care le găsim şi în România. Care e explicaţiaImporturi de miliarde de euro pe produse pe care le găsim şi în România. Care e explicaţia
Seleçao va înfrunta mai întâi Franţa şi Croaţia în două meciuri amicale disputate în Statele Unite în martie.

