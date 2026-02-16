Neymar s-a întors! Primul meci al brazilianului după operaţia la genunchi din decembrie - Antena Sport

Operat la genunchiul stâng în decembrie, Neymar a revenit pe teren cu Santos, duminică, în victoria categorică împotriva echipei Velo Clube (6-0) în campionatul paulista.

Atacantul în vârstă de 34 de ani a intrat pe teren în repriza a doua a meciului împotriva echipei Velo Clube, din campionatul „paulista”, care s-a încheiat cu o victorie cu 6-0 pentru Santos.

Neymar a revenit pe teren după operaţia la genunchi

La prima sa apariţie din decembrie 2025, Neymar a dat dovadă de câteva sclipiri de talent, într-un meci care se încheiase deja cu 3-0 la pauză.

Neymar a avut o sezon dificil la Santos, echipă la care s-a transferat după ce a părăsit Al-Hilal anul trecut, din cauza accidentărilor repetate. Cu toate acestea, el a jucat un rol cheie în menţinerea echipei în prima ligă. De asemenea, a ajuns la un acord pentru prelungirea contractului cu Santos până la sfârşitul anului 2026.

Cel mai bun marcator din istoria Seleçao (79 de goluri, cu 2 mai multe decât Pelé), Neymar nu a mai jucat în echipa naţională de peste doi ani.